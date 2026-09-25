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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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99
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Леді Амелія Віндзор у кроптопі та шортах приїхала на модну тусовку в Лондоні

Британська аристократка леді Амелія Віндзор з'явилася на світському заході у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Дівчина відвідала урочисту вечерю з нагоди 170-річчя бренду Hunter у комплексі Ladbroke Hall у британській столиці.

31-річна леді Амелія Віндзор, яка нещодавно оголосила про свої заручини із забудовником Оллі Льюїсом, приїхала на захід у чорному кроптопі та широких чорних шортах, поєднуючи лук з чоботями від Hunter теж чорного кольору. Волосся модель розпустила, зробила дуже легкий натуральний макіяж, одягла підвіску із серцем на шию та кілька сережок у вуха. Британка мала простий, але елегантний та стильний вигляд.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Нагадаємо, онука герцога Кентського і дальня родичка короля Чарльза III вийде заміж у травні 2027 року в Лондоні, але поки що не відомо жодних подробиць майбутнього заходу.

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