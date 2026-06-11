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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

У рожевій сукні та туфлях із оксамиту: леді Амелія Віндзор сходила на вечірку

Британська аристократка леді Амелія Віндзор відвідала вечірку у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Дівчина обрала яскраве вбрання, щоб побувати на вечірці з нагоди попереднього показу літньої виставки Королівської академії мистецтв у Берлінгтон-Гаусі у столиці Британії.

Амелія одяглася в рожеву максісукню з галтером, підібравши до неї рожеву шкіряну сумку на короткій ручці та червоні оксамитові туфлі з круглим носком та на підборах. Дівчина одягла годинник і тонкий золотий браслет на зап'ястя, кілька сережок у вуха і зробила виразний макіяж на обличчі. Також її волосся було зібрано в пучок рожевою шпилькою.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Цей самий захід відвідали інші британські аристократки – леді Амелія та Еліза Спенсери. Племінниці принцеси Діани одягли чорну та червону сукні і мали досить ефектний вигляд.

Серед гостей була помічена і модель Міа Ріган. Вона викликала фурор луком у мінішортах та туфлях на підборах.

Міа Ріган / © Getty Images

Міа Ріган / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
27
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