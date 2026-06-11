- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 27
- Час на прочитання
- 1 хв
У рожевій сукні та туфлях із оксамиту: леді Амелія Віндзор сходила на вечірку
Британська аристократка леді Амелія Віндзор відвідала вечірку у Лондоні.
Дівчина обрала яскраве вбрання, щоб побувати на вечірці з нагоди попереднього показу літньої виставки Королівської академії мистецтв у Берлінгтон-Гаусі у столиці Британії.
Амелія одяглася в рожеву максісукню з галтером, підібравши до неї рожеву шкіряну сумку на короткій ручці та червоні оксамитові туфлі з круглим носком та на підборах. Дівчина одягла годинник і тонкий золотий браслет на зап'ястя, кілька сережок у вуха і зробила виразний макіяж на обличчі. Також її волосся було зібрано в пучок рожевою шпилькою.
Цей самий захід відвідали інші британські аристократки – леді Амелія та Еліза Спенсери. Племінниці принцеси Діани одягли чорну та червону сукні і мали досить ефектний вигляд.
Серед гостей була помічена і модель Міа Ріган. Вона викликала фурор луком у мінішортах та туфлях на підборах.