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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв

У білих футболках і з усмішками: Григорій Решетнік і Пилип Коляденко взяли участь у дубляжі фільму "Історія іграшок 5"

Знаменитості подарували свої голоси героям мультфільму.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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У білих футболках і з усмішками: Григорій Решетнік і Пилип Коляденко взяли участь у дубляжі фільму "Історія іграшок 5"

Зовсім скоро на широких екранах покажуть новий розділ культової анімаційної франшизи — «Історія іграшок 5» від Disney та Pixar. До українського дубляжу стрічки долучилися телеведучий Григорій Решетнік та музикант Пилип Коляденко.

Для Григорія Решетніка участь у цьому фільмі стане поверненням до вже знайомої ролі. Телеведучий знову озвучить тата Бонні — персонажа, якому він подарував свій голос у попередніх фільмах франшизи.

Григорій Решетнік

Григорій Решетнік

До команди дубляжу також приєднався музикант, продюсер та засновник творчої спілки Phil It Пилип Коляденко. Для нього це перший досвід участі у дубляжі анімацій.

Пилип Коляденко

Пилип Коляденко

У новій частині легендарної франшизи Базз, Вуді та Джессі отримують абсолютно новий виклик. Їхнім головним конкурентом стає Ліліпад — просунутий планшет-жабка, який загрожує стерти межі звичного дитячого світу. Щоб повернути все на свої місця, старим друзям доведеться згуртуватися як ніколи раніше. А допомагати їм у цій пригоді буде новий харизматичний персонаж — Смарті Пентс, іграшка, створена щоб допомогти малюкам привчитися до горщика.

Режисерами стрічки стали Ендрю Стентон — один із творців франшизи «Історія іграшок», режисер «ВОЛЛ-І», «У пошуках Немо» та «У пошуках Дорі» — та Кенна Гарріс, відома за короткометражною анімацією «Чао, Альберто».

До саундтреку фільму увійшла оригінальна пісня «I Knew It, I Knew You» у виконанні Тейлор Свіфт. Також до роботи над музикою повернувся володар премії «Оскар» Ренді Ньюман.

Фільм «Історія іграшок 5» в українському прокаті від 18 червня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
34
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