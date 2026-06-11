Дорогу до Криму "підрізано": міст на Арабатську стрілку зазнав пошкоджень

Міст на Арабатську стрілку зазнав пошкоджень

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Дані супутникових знімків підтвердили пошкодження мосту на Арабатську стрілку на шляху з тимчасово окупованої частини Херсонської області до Криму. Мостом довелося облаштовувати реверсивний рух.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Супутникові знімки підтвердили пошкодження мосту на Арабатську стрілку

Супутникові знімки зафіксували пошкодження мосту на Арабатську стрілку, що розташований на автошляху між тимчасово окупованою частиною Херсонської області та Кримом.

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Раніше, 8 червня, про удар по цьому об’єкту повідомляв очільник російської окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо. За його словами, через руйнування на мосту довелося запровадити реверсивний рух.

Унаслідок ударів Збройних сил України 7 та 9 травня було пошкоджено інший міст до Криму — у Чонгарі. Через це росіяни були змушені облаштовувати поруч понтонну переправу.

Крім того, 11 червня Сальдо заявив про обстріл ще двох мостів через Північно-Кримський канал у районі населених пунктів Преображенка та Мирне.

Фото: Радіо Свобода, ураження мосту

Удари ЗСУ по мостах до Криму

Нагадаємо, Сили оборони України внаслідок серії систематичних атак повністю вивели з ладу Чонгарський міст, який є найкоротшим і найважливішим логістичним маршрутом для забезпечення російських військ на тимчасово окупованому Півдні України.

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За інформацією керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, окупаційна адміністрація Криму намагається замовчувати ситуацію та приховати масштаби руйнувань після того, як удари 7 та 9 червня змусили повністю перекрити рух цим маршрутом.

Через знищення мосту транспортні потоки та логістику ворога довелося перенаправити через пункти пропуску «Джанкой», «Армянськ» і «Перекоп». Використання значно довших та вразливіших маршрутів послаблює постачання окупаційних військ на півострові.

Чонгарський міст поблизу тимчасово окупованого Криму міг бути атакований безпілотником середнього радіуса ураження, зокрема FP-2. Як зазначив авіаційний аналітик Валерій Романенко, про використання дрона свідчить відсутність уламків ракет і характерна «виразна дірка» в полотні мосту діаметром понад метр.

Це вказує на застосування потужної бойової частини вагою щонайменше 100 кг, яка повністю вивела споруду з ладу, попри спроби окупантів побудувати поруч понтонну переправу.

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