Племінниці принцеси Діани у сміливих сукнях сяяли на вечірці в Лондоні

Амелія та Еліза Спенсери / © Getty Images

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Дівчата-близнючки відвідали вчора вечірку з нагоди попереднього показу літньої виставки Королівської академії мистецтв у Берлінгтон-Гаусі в Лондоні.

Леді Амелія обрала для цього виходу чорну коротку сукню з драпуванням на спідниці та мереживні колготи в сітку, взула чорні туфлі-човники, зробила зачіску гарними хвилями, виразний макіяж і наділа перлинні сережки-висячки.

Амелія та Еліза Спенсери / © Getty Images

Її сестра леді Еліза Спенсер одягла сміливу червону сукню з оголеною спиною та високою горловиною, а також розрізом ззаду. Вбрання вона доповнила босоніжками відтінку металік на шпильках, хвилястим укладанням і макіяжем у нюдових кольорах.

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Цю саму вечірку відвідала й модель Міа Ріган. Колишня кохана Ромео Бекхема викликала фурор, з’явившись на публіці в екстремально коротких шортах.

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