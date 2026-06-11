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Племінниці принцеси Діани у сміливих сукнях сяяли на вечірці в Лондоні
Сестри Спенсер люблять виходити у світ разом.
Дівчата-близнючки відвідали вчора вечірку з нагоди попереднього показу літньої виставки Королівської академії мистецтв у Берлінгтон-Гаусі в Лондоні.
Леді Амелія обрала для цього виходу чорну коротку сукню з драпуванням на спідниці та мереживні колготи в сітку, взула чорні туфлі-човники, зробила зачіску гарними хвилями, виразний макіяж і наділа перлинні сережки-висячки.
Її сестра леді Еліза Спенсер одягла сміливу червону сукню з оголеною спиною та високою горловиною, а також розрізом ззаду. Вбрання вона доповнила босоніжками відтінку металік на шпильках, хвилястим укладанням і макіяжем у нюдових кольорах.
Цю саму вечірку відвідала й модель Міа Ріган. Колишня кохана Ромео Бекхема викликала фурор, з’явившись на публіці в екстремально коротких шортах.