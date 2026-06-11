ЄС готує санкції проти патріарха Кирила, Мединського та олігархів, яких раніше рятував Орбан: перші подробиці

ЄС готує нові санкції проти РФ / © ТСН.ua

Реклама

Європейський Союз виходить на фінішну пряму в погодженні чергового, вже 21-го пакету масштабних економічних та персональних обмежень проти Російської Федерації. Головна мета Брюсселя залишається незмінною — максимально позбавити Володимира Путіна фінансових та ідеологічних ресурсів для ведення кривавої війни проти України. Цього разу під удар потраплять особи, які роками вважалися «недоторканними» в Європі.

Чорна чернетка з іменами та конкретними назвами, які зараз активно обговорюються за зачиненими дверима в Брюсселі, потрапила в офіційне розпорядження журналістів «Радіо Свобода». Усі деталі гучного списку вивчила кореспондентка Зоряна Степаненко.

Чому ЄС врешті готовий запровадити санкції проти патріарха Кіріла

Європейські дипломати вже дуже давно наполягали на введенні персональних обмежень проти очільника Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Московського Всеволода Кіріла (Володимира Гундяєва), який відкрито і публічно виступає головним релігійним спонсором та виправдателем масових вбивств українців.

Реклама

У розпорядженні журналістів опинився внутрішній документ ЄС, де чітко зафіксовані офіційні підстави для санкцій: Киріл прямо називав агресію проти України «священною війною», регулярно благословляв окупаційні війська на фронт, а після оголошення в Росії мобілізації публічно заявляв, що загибель під час виконання військового обов'язку «змиває з людини абсолютно всі гріхи».

Попри жорстку критику з боку світових богословів та правозахисників, а також введені обмеження від Великої Британії, патріарх Кіріл досі успішно уникав європейського бану. Від повної заборони на в'їзд до ЄС та тотального замороження всіх європейських активів його особисто рятував колишній уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном. Будапешт затято ветував це рішення, цинічно стверджуючи, що санкції проти релігійних лідерів нібито зазіхають на «свободу віросповідання». Проте після кардинальної зміни влади в Угорщині ситуація переламалася, і викреслювати Кіріла зі списків більше ніхто не збирається.

Переговорник-ідеолог Мединський та пастка європейських дипломатів

Ще однією знаковою фігурою 21-го пакету має стати російський історик та діючий помічник президента РФ Володимир Мединський, якого в кулуарах вважають головним ідеологом путінського режиму. Майже всі інші топпомічники Путіна, які курували український напрямок (зокрема Юрій Ушаков чи Владислав Сурков), перебувають під суворими санкціями вже багато років. Натомість Мединський, який очолював російську делегацію на перших переговорах з Україною у 2022 році, залишався чистим.

Офіційні причини його попередньої недоторканності не розголошуються, проте європейські лідери пригадують позицію експрем'єрки Естонії Каї Каллас. Вона завжди відкрито зазначала, що присутність за столом переговорів такого одіозного псевдоісторика, як Мединський, є прямим маркером абсолютно несерйозного ставлення Росії до дипломатичного процесу.

Реклама

Те, що Брюссель вирішив внести його до чорного списку саме зараз, привертає особливу увагу на тлі відновлення активних внутрішніх європейських дискусій щодо можливої майбутньої участі Європи у реальних переговорах про завершення війни в Україні.

«Солдат Путіна» з міністерства спорту та удар по 30 російських банках

Окрім релігійних діячів та політичних ідеологів, чорний список поповниться іменами російських мільярдерів, яких персональні обмеження до цього моменту дивним чином оминали. Серед них — великий бізнесмен та великий співвласник нафтового гіганта «Лукойл» Михайло Гуцерієв, який також володіє масштабними підприємствами з виробництва поїздів.

Потрапив до проекту документа і чинний міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов. Його прізвище раніше теж блокував Віктор Орбан. Тепер європейські дипломати зібрали залізобетонне досьє на урядовця, внісши до офіційного обґрунтування його власну цитату, де Дегтярьов відкрито називав себе «солдатом Путіна». Також міністру інкримінують публічні обіцянки провести повну медичну та соціальну реабілітацію для російських солдатів, які воювали проти України, та спроби примусово розвивати російський спорт на тимчасово окупованих українських територіях.

Додатково під обмеження потраплять менш відомі широкому загалу, але критично важливі для ВПК керівники російських конструкторських бюро, оборонних заводів та військових підприємств. Загалом новий пакет містить:

Реклама

повну заборону на в'їзд до країн Євросоюзу для всіх учасників загарбницької війни проти України;

тотальне блокування будь-яких фінансових операцій для 30 провідних російських банків ;

нові жорсткі експортні та імпортні ліміти на товари подвійного призначення.

Реагуючи на витік інформації з Брюсселя, міністерство закордонних справ РФ традиційно вибухнуло гучними погрозами про «дзеркальну відповідь» та почало запевняти внутрішнього споживача, що європейські санкції нібито ніколи не досягнуть своїх цілей. Наразі жоден із потенційних фігурантів 21-го пакету офіційно ситуацію не прокоментував. Для того, щоб нові заходи офіційно набули законної чинності, їх мають одностайно підтримати та узгодити абсолютно всі країни-члени Євросоюзу без винятку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ВЛУЧАННЯ у 5-ПОВЕРХІВКУ! ВИМОГИ РУМУНІЇ до УКРАЇНИ! Де НАРОДИЛАСЯ ПАНДОЧКА | ТСН за ДЕНЬ 11 червня

Новини партнерів