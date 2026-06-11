Григорій Решетнік шокував заявою про змову: колега фінансував скандал проти нього через заздрість

Григорій Решетнік / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Український телеведучий Григорій Решетнік приголомшив зізнанням про хейт, який, за його словами, міг бути організований колишнім колегою через заздрість до його популярності.

Зірка українського телебачення відверто розповів про один із найскладніших періодів своєї кар’єри. Решетнік згадав гучний скандал навколо благодійного збору для «Охматдиту», який активно обговорювали в соцмережах. За словами ведучого, тоді він зіткнувся не лише з критикою, а й з відвертою агресією. Особливо його вразили звинувачення у привласненні коштів, попри те, що всі фінансові звіти були відкритими для громадськості. Ба більше, деякі коментарі переходили будь-які межі.

«Хейтери завжди шукають найболючіше місце, щоб максимально вдарити. Мене звинувачували в тому, що я нібито присвоїв кошти, хоча всі звіти були відкритими. Люди навіть писали, щоб у мій будинок прилетіла ракета чи шахед», — поділився Григорій у коментарі на каналі «Що ДаLee?».

Реклама

Григорій Решетнік

Втім, це була не єдина ситуація, коли ведучий опинився в центрі суспільного обговорення. Він також пригадав історію, пов’язану з проведенням весілля на заході України. Під час святкування, де були сотні гостей, Решетнік сказав фразу про те, що «гуляє вся Україна». Згодом ці слова використали у зовсім іншому контексті.

Як пояснив телеведучий, уривок із його виступу змонтували з кадрами поховання військового та поширили в Мережі. Після цього на нього обрушилася нова хвиля критики. Згодом, за словами знаменитості, він дізнався несподівані подробиці цієї історії.

Григорій Решетнік

«Пізніше мені розповіли, що це була цілеспрямована кампанія проти мене. І, як виявилося, за цим міг стояти мій колишній колега, який просто заздрив моїй популярності», — зазначив ведучий.

Попри пережите, Решетнік переконує, що не боїться відповідати за власні слова та вчинки. Водночас він наголошує: його висловлювання жодним чином не стосувалося військових і не мало на меті знецінити їхній подвиг.

Реклама

Григорій Решетнік

Нагадаємо, раніше Григорій Решетнік після намірів Потапа взяти участь у «Холостяку» тонко підколов його розлучення з Каменських.

Новини партнерів