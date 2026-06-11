Ефектна Кендіс Свейнпоул позувала в бікіні, розшитому паєтками

Кендіс Свейнпоул

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37-річна південноафриканська супермодель і колишній «ангел» Victoria’s Secret — Кендіс Свейнпоул — давно зарекомендувала себе не лише як успішна модель, а й як талановита підприємиця. Кілька років тому вона запустила власний бренд купальників та пляжного одягу Tropic Of C, який швидко завоював популярність серед шанувальників мінімалістичного та екологічного стилю.

Кендіс бере активну участь у розвитку марки, контролюючи не тільки творчу складову, а й загальну концепцію бренду. Водночас модель традиційно залишається головним обличчям Tropic Of C, регулярно з’являючись у рекламних кампаніях і представляючи нові колекції.

На нових промознімках модель позувала в шоколадному бікіні, розшитому паєтками. Купальник ефектно підкреслив струнку фігуру південноафриканки.

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Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Також вона приміряла і бікіні інших кольорів: чорне, бірюзове і шоколадне.

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул — мама двох дітей, вона перебуває у чудовій формі і підтримує її завдяки комплексному підходу до здоров’я і способу життя. В основі її режиму — регулярні тренування, збалансоване харчування і постійний догляд за тілом. Модель займається спортом 3-4 рази на тиждень, приділяючи особливу увагу силовим вправам і кікбоксингу.

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо в бікіні та сукні з глибоким декольте позувала на пляжі.

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