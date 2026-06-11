Жінка зробила ін'єкції ботоксу та була шокована побічними ефектами: "Не спала, щоб не померти"

Жінка розповіла про побічні ефекти після "уколів краси"

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Жінка із США Джен Гауер раніше лише один раз пробувала ботокс, після чого у неї виникли проблеми з диханням і ковтанням. Наслідки після «уколів краси» тривали два роки.

Про це пише mirror.co.uk.

Жінка змушувала себе не спати всю ніч, бо боялася, що помре, якщо засне. Попри свої побоювання, вона вирішила не звертатися до лікарні, оскільки соромилася.

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Пізніше вона пошукала свої симптоми в Google і зрозуміла, що це може бути ботулізм — небезпечне для життя захворювання, яке може виникнути, коли в організм потрапляє занадто багато ботулотоксину.

«Мені слід було самостійно їхати до лікарні, але мені було соромно. Я не думала, що мені хтось повірить. Я не спала всю ніч. Я так боялася, що помру уві сні», — розповіла вона.

Протягом наступного місяця Джен — мешканка Цинциннаті, штат Огайо — страждала від сильних мігреней та болю в щелепі. Пізніше у неї з’явилася кропив’янка після вживання певних продуктів.

Таке тривало майже два роки.

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Дослідження 2023 року про вплив ін’єкцій ботулотоксину, проведене професорами UCL, показало, що 69 відсотків опитаних повідомили про довгострокові наслідки, включаючи гістамін та аутоімунні проблеми.

Джен Гауер зазначила, що вона два роки жила у дикомфорті після уколів ботоксу. Після проблем зі здоров’ям Джен сказала, що стала набагато більш позитивно ставитися до свого тіла та прийняла природне старіння.

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