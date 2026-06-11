Женщина сделала инъекции ботокса и была шокирована побочными эффектами: "Не спала, чтобы не умереть"

Женщина рассказала о побочных эффектах после "уколов красоты"

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Женщина из США Джен Гауэр ранее лишь один раз пробовала ботокс, после чего у нее возникли проблемы с дыханием и глотанием. Последствия после «уколов красоты» длились два года.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Женщина заставляла себя не спать всю ночь, потому что боялась, что умрет, если уснет. Несмотря на свои опасения, она решила не обращаться в больницу, поскольку стеснялась.

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Позже она поискала свои симптомы в Google и поняла, что это может быть ботулизм — опасное для жизни заболевание, которое может возникнуть, когда в организм попадает слишком много ботулотоксина.

«Мне следовало самостоятельно ехать в больницу, но мне было стыдно. Я не думала, что мне кто-то поверит. Я не спала всю ночь. Я так боялась, что умру во сне», — рассказала она.

В течение следующего месяца Джен — жительница Цинциннати, штат Огайо — страдала от сильных мигреней и боли в челюсти. Позже у нее появилась крапивница после употребления определенных продуктов.

Такое продолжалось почти два года.

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Исследование 2023 года о влиянии инъекций ботулотоксина, проведенное профессорами UCL, показало, что 69 процентов опрошенных сообщили о долгосрочных последствиях, включая гистамин и аутоиммунные проблемы.

Джен Гауэр отметила, что она два года жила в дикомфорте после уколов ботокса. После проблем со здоровьем Джен сказала, что стала гораздо более позитивно относиться к своему телу и приняла естественное старение.

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