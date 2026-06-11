Резонансное ДТП на Караваевых дачах: петицию родителей погибшего подростка отклонили в Офисе президента

Алексей Глушич, отец погибшего в ДТП мальчика Гриши / © ТСН

Реклама

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому от родителей Григория Глушича — мальчика, трагически погибшего в дорожно-транспортном происшествии, была отклонена. Семья требовала масштабных изменений в законодательстве по снижению смертности на украинских дорогах.

Об этом во время специального брифинга сообщил отец Гриши — Алексей Глушич, передает ТСН.

По словам авторов обращения, Офис президента завернул инициативу сразу после подачи, аргументировав это неправильной адресацией.

Реклама

«Ее час назад отклонили. И рекомендуют передать на Кабинет министров Украины. По нашему мнению, это не очень конкретно, потому что в петиции содержится обращение ко всем органам власти», — заявили родные погибшего мальчика во время общения с журналистами.

Чего требуют родители погибшего ребенка?

Главная цель поданной петиции — остановить системную смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине и сделать более суровым наказание. Документ содержит комплексные, пошаговые предложения и реформы, которые необходимо внедрить на государственном уровне, чтобы кардинально снизить количество аварий на дорогах.

Несмотря на то, что Офис президента посоветовал спустить инициативу на уровень Кабмина, семья отмечает: проблема комплексная и требует контроля непосредственно со стороны главы государства, поскольку привлекать к ее решению нужно не только министров, но и правоохранительные и судебные органы. Родители не собираются останавливаться и будут искать другие инструменты, чтобы голос их семьи и память о сыне помогли спасти жизнь других украинских детей.

Напомним, смертельная авария произошла вечером 5 июня на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы. По данным стражей порядка, автомобиль Mercedes на большой скорости влетел в подземный пешеходный переход, где в тот момент находились люди.

Реклама

На месте погибли четыре человека: 12-летний мальчик, 47-летняя воспитательница детсада Ирина Лазарева и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Еще три человека получили травмы.

10 июня в Киеве простились с 12-летним Григорием Глушичем, погибшим в смертельном ДТП на Чоколовском бульваре. Прощание прошло во дворе Киевской Вальдорфской школы «София», где учился мальчик. О гибели учащегося сообщили в учебном заведении.

Дата публикации 11:41, 10.06.26 Количество просмотров 105 В Киеве простились с 12-летним Гришей, погибшим в ДТП на Караваевых дачах

Новости партнеров