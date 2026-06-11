Красная площадь. / © Associated Press

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Страна-агрессорка 12 июня отмечает день России. Традиционно в этот день в Москве на Красной площади устраивали громкие празднества и большой концерт. Впрочем, в этом году что-то пошло не по плану.

Об этом сообщают росмедиа и различные телеграммы-ресурсы.

Ресурс Msk1 сообщил, что традиционный концерт ко дню России, который непрерывно проходил 23 года подряд, на Красной площади отменен. Шоу ранее анонсировала команда певицы-путенистки Надежды Бабкиной. В частности, выступать должны и другие поклонники «фюрера» Владимира Путина — как Лариса Долина, Александр Буйнов, а также хоры, танцоры и государственные ансамбли.

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Заметим, что большинство анонсированных ранее звезд российской эстрады «не приедут радовать зрителя». В прошлые годы список исполнителей-путинистров был значительно больше. Среди них были Николай Басков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Дима Билан, Сергей Лазарев и группа Любе.

Нынешний концерт перенесли в культурный центр «Мосрада» на Преображенской площади, менее чем в 10 км от Красной площади.

Причина такого решения неизвестна. Впрочем, ранее мероприятия в столице, в частности, парад ко Дню победы проводили «в усеченном формате» из-за угрозы атак беспилотников. Кроме того, РосСМИ пишут, что массовые мероприятия в центре Москвы уже длительное время проходят с определенными ограничениями.

Как сообщалось, последние несколько ночей Москву атакуют дроны . В то же время, местные власти отчитывались о якобы успешном сбитии БпЛА. В ряде российских аэропортов, в частности в столичных Внуково и Шереметьево, вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

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Напомним, 9 мая военный парад ко Дню победы на Красной площади впервые с 2007 года прошел без демонстрации военной техники. В общем, мероприятие было совсем не помпезным и длилось всего 45 минут, что сделало его кратчайшим в современной истории. В Министерстве обороны РФ тогда объяснили это «текущей оперативной ситуацией».

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