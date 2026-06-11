Скандал с НМТ: глава УЦОКО заявила о поддельном аудио и обратилась в полицию

Татьяна Вакуленко / © соцмережі

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Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко отрицает, что ругала будущую участницу НМТ. Она назвала распространенную в Сети аудиозапись подделкой и уже обратилась в полицию, чтобы защитить свою репутацию.

Об этом Татьяна Вакуленко написала на своей странице в Facebook.

Что известно о ситуации — позиция Татьяны Вакуленко

«Это аудио грубо смонтировано (что хорошо слышно), то есть оно не является целостным фрагментом моего разговора с участником диалога, зато реальный разговор нарезан таким образом, чтобы разрушить мою профессиональную репутацию, нанести мне личный вред, а также негативно повлиять на репутацию Украинского центра оценки. Подчеркиваю, что ни в этом, ни в любом другом разговоре я ни разу не употребляла обидных слов относительно лица, о котором идет речь в разговоре на записи, или любого другого участника/участника тестирования», — заявила руководитель УЦОКО.

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По словам главы центра, ситуация связана с заявлением от 27 мая, которое поступило в апелляционную комиссию УЦОКО от имени девушки, которая пыталась зарегистрироваться на тестирование в дополнительный период. Документ сопровождался обращением адвокатского бюро.

Девушка утверждала, что не смогла зарегистрироваться во время основного периода (с 5 марта по 2 апреля) из-за сбоев в системе. В доказательство успешной регистрации к заявлению добавили скриншоты его переписки с друзьями. В этом чате подростки общались по-русски и матерились.

В то же время данные системы логирования УЦОКО свидетельствуют об отсутствии сбоев. Девушка создала кабинет 8 марта, заполнила данные лишь частично, не скачала документ о получении полного общего среднего образования и не отправила информацию на обработку.

За весь основной период она посетила кабинет всего один раз. Поэтому, согласно правилам, 29 апреля профиль удалили. Во время дополнительного периода регистрации, 11 мая, заявительница создала новый кабинет и направила документы в Киевский региональный центр, однако получила отказ.

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Впоследствии к Татьяне Вакуленко по телефону обратился мужчина, который представился Егором и заявил, что действует в интересах абитуриентки.

«Далее в течение 9 минут 59 секунд лицо, представившееся как г-н Егор, меня унижало, называло позором системы и украинского образования, что-то говорило о том, что я то ли „представляю“, то ли „подставляю“ г-на Оксена Лесового, постоянно давила и угрожала разрушением моей репутации и моим. Я методически разъясняла этому лицу причины принятия негативного решения апелляционной комиссией УЦОКО — единственным коллегиальным органом, который уполномочен принимать решения по всем вопросам, касающимся проведения НМТ», — отметила глава УЦОКО.

Чиновник предполагает, что именно этот собеседник распространил смонтированную запись разговора, где она спрашивала о наличии злословия у приложенных к заявлению скриншотах подростков.

Директор центра также добавила, что с просьбой посодействовать в решении этого вопроса к ней обращались по меньшей мере пять человек, среди которых был народный депутат. Они утверждали, что заявительница является дочерью пропавшего без вести военнослужащего. Однако в поданных в УЦОКО официальных документах такой информации не было. Вакуленко подчеркнула, что учреждение действует исключительно в пределах правил, одинаковых для всех.

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В защиту Татьяны Вакуленко в социальных сетях выступили бывшая заместитель министра образования и науки Инна Совсун, депутат Киевсовета Ксения Семенова и ученая Екатерина Терлецкая.

Скандалы с НМТ 2026 — последние новости

Напомним, в Виннице выпускница Ангелина Диденко заявила о серьезных технических проблемах при сдаче Национального мультипредметного теста (НМТ) и требует предоставить ей право пройти испытания повторно во время дополнительной сессии.

Кроме этого, в Одессе разгорелся скандал из-за НМТ. В Сети люди жалуются, что их дети пишут экзамен более 12 часов из-за воздушной тревоги в городе и области.

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко назвала причину и рассказала, почему поступающие отказались от дополнительной сессии.

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