Сборные дома с AliExpress и Temu: основные риски, о которых умалчивают продавцы (фото)

Модульный дом с AliExpress / © kolokolchikyaya.ucoz.ru

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Социальные сети взрывают видео с распаковкой домов с AliExpress и Temu, цена которых начинается от 10 тыс. фунтов стерлингов (около 600 тыс. грн). Однако эксперты предупреждают: реальная стоимость обустройства такого жилья может оказаться значительно выше из-за бюрократических препятствий и строительных норм.

Об этом пишет Daily Mail.

Готовые дома с AliExpress и Temu — цены и характеристики

Если вы уже ощутили на себе последствия жилищного кризиса, вам может быть интересна необычная альтернатива — покупка готового дома на AliExpress или Temu. Китайские маркетплейсы предлагают сборные дома по цене от нескольких тысяч фунтов стерлингов.

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Платформы, которые приобрели популярность благодаря чрезвычайно низким ценам, предлагают к продаже сборные дома, которые на первый взгляд кажутся довольно комфортными: со спальнями, ванными комнатами и даже солнечными панелями. Более доступные модели стоят около 10 тыс. фунтов стерлингов (600 тыс. грн).

Самый дорогой вариант на AliExpress — современный дом стоимостью 61 670 фунтов (около 3 700 871 грн). В нем две спальни, две гостиные и два балкона. Таким образом, за 185 010 фунтов (около 11 102 614 грн), а также при наличии земельного участка и некоторой доли фантазии, можно создать шестикомнатную квартиру, соединив три таких модуля.

Среди особенностей интерьера — мраморный пол, система голосового управления и стеклянные световые люки. За дополнительную плату покупателям также предлагают проекционное оборудование, электрический подогрев пола и автоматические затемняющие шторы.

Часть расширяемых контейнерных домов длиной от 20 до 40 футов (от 6 до 12 м) поставляется из Китая уже в готовом виде с бесплатной доставкой. Другие модели имеют складную конструкцию (foldable), что может быть удобно для тех, кто часто меняет место жительства или путешествует.

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Модульный дом с AliExpress / © kolokolchikyaya.ucoz.ru

Дополнительные расходы на установку домов с AliExpress и Temu

Впрочем, несмотря на привлекательные цены, покупателям следует учитывать не только стоимость самого дома. Об этом говорит преподавательница кафедры управления строительством в Университете Ноттингем Трент Сара Саадуни.

«Цена в объявлении — это лишь часть истории. В подобном проекте реальные расходы начинаются тогда, когда вы добавляете доставку, импортные пошлины, НДС, услуги крана, фундамент, подготовку участка, подключение коммуникаций, согласование проекта, строительный контроль, а также вероятные расходы на адаптацию или исправление недостатков. Другими словами, цена самого изделия может казаться очень привлекательной, но общая стоимость проекта — это уже совсем другая история», — пояснила эксперт.

По ее словам, такой дом будет эффективно функционировать только в том случае, если он правильно спроектирован с учетом климата, ориентации и особенностей места установки. В частности, в Великобритании это означает необходимость тщательно продумать теплоизоляцию, герметичность, вентиляцию, солнечный нагрев, риск перегрева и долговечность конструкции. Одно решение не может подходить для всех условий.

«Главный вопрос заключается не в том, является ли дом сборным, а в том, из чего он сделан, откуда происходит и как будет вести себя на протяжении всего срока эксплуатации. Если отделка прослужит всего пять лет и потребует замены, это существенно увеличит углеродный след», — рассказала Саадуни.

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Дома с AliExpress и Temu вряд ли соответствуют строительным нормам

Руководитель отдела политики и рыночного анализа Национальной федерации строителей Великобритании Рико Войтулевич также считает, что подобные дома вряд ли будут соответствовать действующим нормативным стандартам.

«Нам крайне нужны новые дома, но эти модели не подпадают под действие законов о защите прав потребителей жилья, не соответствуют строительным нормам и вряд ли получат разрешение на строительство. В то же время, если вам каким-то образом удастся получить разрешение, во многих местах такой дом окупится уже через шесть месяцев по сравнению с арендой», — отметил эксперт.

Дома китайского производства обычно продаются с гарантией или возможностью бесплатного возврата в течение 90 дней. В США покупатели уже неоднократно делились своим опытом приобретения аналогичных модульных домов через Temu.

Модульный дом с AliExpress / © kolokolchikyaya.ucoz.ru

Разрешение на установку модульного дома

Впрочем, в большинстве случаев для установки дома на срок более 28 дней — в том числе и приобретенного на Temu или AliExpress — необходимо получить разрешение от местных органов власти. Как отмечают в компании-производителе модульных домов MPH Building Systems, процедура оформления такого разрешения может оказаться длительной, сложной и затратной.

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«Получение разрешения на установку модульного здания может сопровождаться рядом трудностей, включая местные зонирующие ограничения, возражения соседей и необходимость соблюдения экологических и эстетических требований. Эти препятствия могут затянуть процесс согласования и увеличить расходы. Для преодоления таких трудностей важно заранее взаимодействовать с местным сообществом, решать возможные вопросы и демонстрировать преимущества предлагаемого проекта», — рассказали в MPH Building Systems.

Там добавили, что шансы на одобрение заявки также повышаются благодаря тщательному анализу участка и обеспечению соответствия планов местной политике застройки.

Для подачи документов необходимо подготовить подробный пакет материалов: чертежи будущего сооружения, планы этажей, схему расположения на участке и пояснительную записку с указанием назначения здания.

Специалисты MPH Building Solutions рекомендуют привлечь архитектора или консультанта по планированию, который поможет проверить документацию на соответствие требованиям и повысить вероятность получения положительного решения.

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Модульный дом с AliExpress / © kolokolchikyaya.ucoz.ru

Кроме того, от заявителей часто требуют дополнительные документы, в том числе оценку воздействия на окружающую среду, анализ рисков подтопления и сопроводительное письмо с объяснением того, как проект будет соответствовать местным правилам застройки.

«Если вы реализуете проект, требующий разрешения на строительство, без получения такого разрешения, вы рискуете получить предписание о принудительном устранении нарушений, которое обяжет вас отменить все внесенные изменения. Строительное законодательство существует для того, чтобы местные власти могли контролировать соответствие застройки установленным требованиям. При этом учитываются такие факторы, как использование земельных участков и зданий, внешний вид сооружений, благоустройство территории, доступ к дорогам и воздействие на окружающую среду. Поэтому с юридической и финансовой точки зрения вам следует убедиться, что для планируемого модульного здания получены все необходимые разрешения», — предупредили в MPH Building Solutions.

Отзывы владельцев домов с AliExpress и Temu

Многие из таких домов продаются с обещанием бесплатной доставки из китайской провинции Хэнань. В среднем покупателям приходится ждать около двух месяцев, а окончательная стоимость зависит от комплектации и дополнительных опций.

В TikTok пользователи активно делятся собственным опытом заказа подобного жилья. Один из мужчин продемонстрировал процесс доставки дома с AliExpress в Бирмингем. Другой блогер, @kylethomas, рассказал, что во время транспортировки его дом получил повреждения, однако это не испортило впечатление от покупки.

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«Он действительно прибыл. Он огромный», — сказал мужчина.

Согласно информации AliExpress, большинство таких домов изготавливают из стальных конструкций. При необходимости их можно перемещать с помощью крана, а несколько модулей — соединять между собой для создания более просторного жилья.

После доставки владельцам часто приходится дополнительно позаботиться о подключении коммуникаций. Если у них нет необходимых навыков в области электромонтажа или сантехники, для подключения дома к централизованным сетям или автономным системам водо- и электроснабжения придется привлекать специалистов.

Поскольку модульные дома поставляются практически готовыми к эксплуатации, их нельзя устанавливать непосредственно на грунт. Для обеспечения устойчивости конструкции необходимо соорудить бетонный фундамент, который предотвратит проседание.

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Модульный дом с AliExpress / © kolokolchikyaya.ucoz.ru

Австралийка Тэмми поделилась своим опытом эксплуатации такого дома через полгода после установки в видео на YouTube-канале Heads of Estate & Renovation.

«Он до сих пор стоит. Я вполне довольна тем, что у меня есть», — сказала женщина.

Показывая свое компактное жилье, Тэмми призналась, что не обошлось без определенных трудностей, в частности проблем с протечками.

«Получаешь то, за что платишь», — добавила она, пояснив, что самостоятельно и недорого сделала ремонт, в частности устранила протечку в туалете.

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Размышляя о том, кому могут подойти такие дома, женщина отметила: «Это скорее вариант для одного человека или пары. Большему количеству людей там будет тесно».

Популярности таким домам добавляют и многочисленные видео американских блогеров. В частности, семья Royalty Family приобрела дом на Temu для своего сына-подростка, чтобы он мог проводить время с друзьями отдельно от остальных членов семьи. Видео с результатом набрало более 140 тыс. лайков. В комментариях пользователи положительно оценили эксперимент.

Один из зрителей написал: «Дом с Temu намного лучше, чем я ожидал».

Другой заметил: «Много бездомных людей, которые тяжело работают, были бы рады иметь такой дом!»

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Еще один пользователь добавил: «Вот это настоящий шопинг нового уровня».

Американский блогер Unspeakable также решил протестировать подобный формат жилья. Он приобрел на Temu несколько хозяйственных модулей и соединил их в одну конструкцию, создав полноценный дом. Впрочем, при проверке на устойчивость к неблагоприятным погодным условиям проявились определенные недостатки. В частности, под действием мощного воздушного потока от промышленного вентилятора сооружение начало заметно вибрировать.

Кстати, в Украине до сих пор можно реально приобрести жилье стоимостью до 20 тыс. долл., хотя состояние таких квартир зачастую требует капитального ремонта. Больше всего дешевых предложений — в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях из-за близости к линии фронта. В Киевской области такие варианты встречаются реже, преимущественно в городах-спутниках и вдали от столицы. Цена зависит от ситуации с безопасностью в регионе, состояния дома и необходимости ремонта жилья.

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