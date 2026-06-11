Как заготовить укроп на зиму без сушки и замораживания

Заготовка укропа

Реклама

Для сохранения свежей зелени на зиму чаще всего используют замораживание или сушку, однако оба метода имеют существенные недостатки. Сушеный укроп быстро теряет свой первичный насыщенный аромат, а рассчитывать на стабильную работу морозильной камеры в современных условиях из-за рисков отключения электроэнергии становится все труднее.

В такой ситуации наиболее надежным решением будет возврат к проверенному временем рецепту сухого засола в банках, которое активно применяли еще до появления бытовых холодильников. Этот простой и автономный способ консервации с помощью обычной соли позволяет остановить порчу продукта без термической обработки, полностью сохраняя природный сок, яркий цвет и концентрированный запах свежей зелени.

Подготовка и измельчение укропа

Весь процесс начинается с тщательной очистки и подготовки ягодных веточек, зелень необходимо промыть в проточной воде, чтобы удалить остатки почвы и пыли.

Реклама

Промытый укроп раскладывают на чистом тканевом полотенце и оставляют до полного стекания воды. Ягода должна полностью просохнуть, поскольку лишняя влага внутри банки нежелательна.

Обязательно удаляют толстые, жесткие прикорневые стебли — для консервации используют только мягкую, пушистую часть зелени.

Подготовленный сухой укроп мелко крошат кухонным ножом.

Как засолить укроп на зиму.

Измельченную массу пересыпают в глубокую смешивающую посуду. Следующим шагом к укропу добавляют поваренную соль, которая в этом рецепте выступает главным и единственным природным консервантом.

Реклама

Четких весовых пропорций нет — соль добавляют ориентировочно, руководствуясь правилом — чем больше объем нарезанной зелени, тем больше консерванта понадобится. Смесь тщательно перемешивают руками или ложкой. Если после первого перемешивания кажется, что кристаллов мало, соли можно немного досыпать. Благодаря взаимодействию с солью укроп мгновенно пускает сок, а его естественный аромат становится еще более выраженным и концентрированным.

Кулинарный совет на будущее при зимнем использовании такой заготовки для приготовления первых или вторых блюд необходимо обязательно учитывать высокое содержание соли в зелени. Добавлять соль в сам суп или борщ нужно очень осторожно и значительно меньше, чтобы не пересолить блюдо.

Готовую соленую массу плотно укладывают в чистые стеклянные емкости.

Для успешного хранения консервации важно соблюдать два ключевых условия:

Реклама

Банки разрешается закрывать исключительно обычными капроновыми (пластиковыми) крышками. Использовать металлические крышки категорически запрещено, поскольку под влиянием концентрированной соли металл начинает быстро и сильно окисляться, что испортит продукт. Заготовку переносят в холодное, темное место — сухой погреб, подвал или холодильник. В таких условиях соленый укроп способен успешно сохранять свои вкусовые качества, цвет и аромат в течение 2 лет.

По аналогичной технологии, кроме укропа, можно с успехом заготавливать на зиму и свежий щавель, который потом отлично подойдет для приготовления насыщенного зеленого борща.

Новости партнеров