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Как заготовить укроп на зиму без сушки и замораживания
Заготовка зелени на зиму без замораживания: проверенный временем способ сохранения свежего укропа.
Для сохранения свежей зелени на зиму чаще всего используют замораживание или сушку, однако оба метода имеют существенные недостатки. Сушеный укроп быстро теряет свой первичный насыщенный аромат, а рассчитывать на стабильную работу морозильной камеры в современных условиях из-за рисков отключения электроэнергии становится все труднее.
В такой ситуации наиболее надежным решением будет возврат к проверенному временем рецепту сухого засола в банках, которое активно применяли еще до появления бытовых холодильников. Этот простой и автономный способ консервации с помощью обычной соли позволяет остановить порчу продукта без термической обработки, полностью сохраняя природный сок, яркий цвет и концентрированный запах свежей зелени.
Подготовка и измельчение укропа
Весь процесс начинается с тщательной очистки и подготовки ягодных веточек, зелень необходимо промыть в проточной воде, чтобы удалить остатки почвы и пыли.
Промытый укроп раскладывают на чистом тканевом полотенце и оставляют до полного стекания воды. Ягода должна полностью просохнуть, поскольку лишняя влага внутри банки нежелательна.
Обязательно удаляют толстые, жесткие прикорневые стебли — для консервации используют только мягкую, пушистую часть зелени.
Подготовленный сухой укроп мелко крошат кухонным ножом.
Как засолить укроп на зиму.
Измельченную массу пересыпают в глубокую смешивающую посуду. Следующим шагом к укропу добавляют поваренную соль, которая в этом рецепте выступает главным и единственным природным консервантом.
Четких весовых пропорций нет — соль добавляют ориентировочно, руководствуясь правилом — чем больше объем нарезанной зелени, тем больше консерванта понадобится. Смесь тщательно перемешивают руками или ложкой. Если после первого перемешивания кажется, что кристаллов мало, соли можно немного досыпать. Благодаря взаимодействию с солью укроп мгновенно пускает сок, а его естественный аромат становится еще более выраженным и концентрированным.
Кулинарный совет на будущее при зимнем использовании такой заготовки для приготовления первых или вторых блюд необходимо обязательно учитывать высокое содержание соли в зелени. Добавлять соль в сам суп или борщ нужно очень осторожно и значительно меньше, чтобы не пересолить блюдо.
Готовую соленую массу плотно укладывают в чистые стеклянные емкости.
Для успешного хранения консервации важно соблюдать два ключевых условия:
Банки разрешается закрывать исключительно обычными капроновыми (пластиковыми) крышками. Использовать металлические крышки категорически запрещено, поскольку под влиянием концентрированной соли металл начинает быстро и сильно окисляться, что испортит продукт.
Заготовку переносят в холодное, темное место — сухой погреб, подвал или холодильник. В таких условиях соленый укроп способен успешно сохранять свои вкусовые качества, цвет и аромат в течение 2 лет.
По аналогичной технологии, кроме укропа, можно с успехом заготавливать на зиму и свежий щавель, который потом отлично подойдет для приготовления насыщенного зеленого борща.