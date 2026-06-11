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Германия готовится воевать с Россией: генерал Бундесвера назвал год нападения
Командующий армией Германии Кристиан Фрейдинг рассказал, что Россия может напасть на страну-члена НАТО до 2029 года.
Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше.
Об этом заявил командующий Сухопутными силами Бундесвера, генерал-лейтенант Кристиан Фрейдинг в комментарии Politico.
«Мы должны быть готовы… Мы должны быть готовы к бою. 2029 год — это не немецкие термины. Это разведывательные данные, согласованные с НАТО. Все 32 партнера Альянса соглашаются, что Россия может иметь возможность вторгнуться в страну-партнера НАТО в 2029 году», — заявил генерал-лейтенант.
Но он предупредил, что Россия может принять меры и раньше, несмотря на то, что война в Украине длится уже пятый год, а Киев заявляет, что Москва потерпела более 1,3 миллиона жертв, а также потеряла огромное количество техники.
Комментарии Фрейдинга прозвучали на фоне предупреждений европейских представителей оборонного ведомства, что Россия может восстановить достаточную военную мощь в течение следующих нескольких лет, чтобы представлять прямую угрозу территории НАТО, несмотря на потери в Украине. Для специалистов по оборонному планированию 2029 стал сокращением для момента, когда Европа должна устранить неотложные пробелы в боеготовности, производстве и военном потенциале.
Замечания генерала подчеркивают обеспокоенность тем, что Москва может испытать Североатлантический альянс, пока Европа все еще спешит перевооружиться.
Эта срочность также формирует дебаты в Германии по закупкам оружия и мощностям оборонной промышленности. Фрейдинг сказал, что Берлин уже «много сделал» для ускорения закупок, а промышленность нарастила свои производственные мощности.
Однако он предостерег, что Германия не может полагаться на долгосрочные программы вооружения, разработка и внедрение которых могут занять годы.
«Скорость сейчас имеет решающее значение. Мы, как немецкая армия, должны ежедневно совершенствовать наши возможности для „битвы сегодня вечером“, — сказал он, имея в виду переход Бундесвера к силам высокой готовности, предназначенным для сдерживания потенциальной российской агрессии, — подытожил командующий Сухопутными силами Бундесвера.
Ранее мы писали, что Россия резко наращивает силы в 30 км от Норвегии.