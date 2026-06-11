Украина изолирует Крым: Мадяр анонсировал масштабную операцию

Командующий СБС майор Роберт Бровди «Мадьяр» / © Getty Images

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Украинские военные готовят новую масштабную операцию по полному отрезанию временно оккупированного Крымского полуострова от российского снабжения. Силы беспилотных систем планируют взять под тотальный контроль все ключевые логистические маршруты врага на юге нашего государства.

О деталях этой амбициозной стратегии рассказал командующий СБС майор Роберт Бровди «Мадяр» в интервью Reuters.

Изоляция Крыма и перерезание логистики

Украинские операторы дронов уже начали активную фазу кампании по уничтожению вражеской логистики и складов с горючим. Благодаря точным ударам движение российского военного транспорта по трассе «Новороссия» в течение последнего месяца сократилось более чем на 66 процентов.

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«Мы изолируем Крым в ближайшее время», — заявил Бровди журналистам.

Командующий прогнозирует, что уже через один месяц украинские силы установят абсолютный огневой контроль над этим критически важным путем обеспечения. Он сравнил процесс уничтожения российской техники на открытой трассе с легкой охотой на куропаток в чистом поле.

Главная стратегическая цель этой кампании состоит в принуждении Москвы к отводу своих оккупационных войск. Защитники планируют создать условия, при которых российским военным и работникам оборонной промышленности будет крайне сложно оставаться на полуострове или добраться туда.

Масштабы потерь врага и статистика

За время полномасштабной войны Роберт Бровди превратил свое подразделение «Птахи Мадяра» в мощнейшую бригаду, которая ежедневно наносит россиянам колоссальный ущерб. Только за первые 5 месяцев 2026 года Силы беспилотных систем успешно уничтожили 174 российских зенитно-ракетных комплекса общей стоимостью около 5,4 миллиарда долларов.

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Масштабирование использования беспилотников позволило компенсировать нехватку личного состава и нанести врагу критические потери в живой силе. Ниже приведены ключевые показатели эффективности работы украинских операторов за указанный период:

Показатель эффективности дронов Количественные данные Ликвидированные российские военные более 50 900 человек Пораженные вражеские цели свыше 176 500 единиц Средний показатель уничтоженных целей в сутки 1 169 объектов Средняя стоимость ликвидации одного оккупанта 918 долларов

В настоящее время подразделения беспилотных систем составляют всего 2,5 процента от общей численности Вооруженных сил Украины. Несмотря на это именно они обеспечивают уничтожение 30 процентов всех вражеских целей, поэтому командование планирует увеличить долю таких войск до 5 процентов.

Технологическое преимущество и искусственный интеллект

Все боевые вылеты украинских дронов тщательно фиксируются, проверяются и заносятся в специальную закрытую базу данных. Ежедневно военные архивируют от 10 до 12 терабайтов информации, которая будет в будущем использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта.

Бровди отмечает, что глубокий анализ данных позволит полностью устранить человеческий фактор из процесса ведения боевых действий. Автоматизация поможет избежать досадных ошибок из-за усталости бойцов или их эмоциональной предвзятости во время выполнения сложных задач.

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«Мы открываем двери на огромные просторы, где боль войны, которая ощущается почти в каждом украинском городе, должна быть ощутима в том числе и в сознании жителей РФ», — подчеркнул военный.

Командующий добавил, что Украина принципиально не наносит удары по гражданскому населению, фокусируясь исключительно на живой силе, нефтяных объектах и оружейных заводах. В то же время, аналитики отмечают, что для окончательного вытеснения российских войск из изолированного Крыма все же понадобится скоординированное наземное наступление.

Напомним, в ночь на 11 июня во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Сообщается о пожарах в районах Симферополя и Севастополя, а также о повреждениях мостов на сухопутных въездах на полуостров .

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