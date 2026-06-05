Квартиры от государства: кто может получить 2 миллиона гривен на жилье и что можно купить за такие деньги

В Украине военные и ветераны могут получить ваучер от государства для покупки жилья / © Freepik

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В Украине успешно стартовала масштабная государственная программа жилищных ваучеров для военнослужащих и ветеранов, в рамках которой около восьми сотен семей уже успели приобрести желанные квартиры или дома. Однако для значительной части защитников, особенно тех, кто потерял свои дома на временно оккупированных территориях, реализация этого права превратилась в ожесточенную борьбу с бюрократической системой. Из-за серьезной коллизии в отечественном законодательстве воины не могут воспользоваться ваучером как первым взносом по ипотеке, а на исправление ошибки в законодательстве

Сгорят ли миллионные суммы, если ими не воспользоваться в течение двух месяцев — выясняла корреспондент ТСН Ирина Маркевич.

Как работает ваучер и кто имеет право на его получение

Военнослужащая Национальной гвардии Украины (НГУ) Оксана впервые самостоятельно открывает двери собственного дома. 35 квадратных метров — квартира небольшая, но для одного человека это именно то, что надо, радостно делится женщина. Предыдущие владельцы оставили ей все необходимое для жизни: холодильник, печь и бойлер. Зайдя сюда впервые, Оксана сразу твердо сказала себе: «Это моя будет».

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Собственной крыши над головой защитница не имела уже очень давно — ее родное жилье осталось на оккупированной Луганщине. В армии Оксана с 21 года, и с самого начала полномасштабного вторжения вместе со своим подразделением прошла самые горячие направления востока страны — врага встретила в Рубежном, потом был Лисичанск и другие города, где бушевала война. Последние 2 года она работает делопроизводителем в воинской части на Киевщине, все это время арендует чужие стены и не имеет никаких собственных сбережений. Государственная программа жилищных ваучеров стала для нее единственным реальным шансом отр

Кто имеет право на жилищный ваучер от государства:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с временно оккупированных территорий, которые имеют официальный статус участника боевых действий (УБД) или инвалидность вследствие войны.

На оккупированной территории у военного должно быть официально зарегистрировано поврежденное или утраченное жилье.

На подконтрольной Украине территории в собственности заявителя не должно быть никаких квадратных метров или полученных ранее компенсаций по другим государственным жилищным программам.

По этой программе военные и ветераны имеют законное право на получение от государства суммы в 2 миллиона гривен. Деньги на счета начали массово поступать в начале мая, и рынок недвижимости мгновенно отреагировал на появление покупателей. Большого выбора, как вспоминает Оксана, не было — однокомнатные квартиры в пригородной Боярке все как на подбор внезапно подскочили в цене как раз до района 2 миллионов гривен, причем продавцы требовали такие деньги даже за заброшенные квартиры с чугунными трубами 70-х годов и грибком на стенах.

Кроме того, далеко не все продавцы на вторичном рынке соглашаются связываться с государственными выплатами. Оксана уже официально заключила сделку купли-продажи и считается законной владелицей, однако деньги государство продавцу все еще переводит — это отображается в ее личном аккаунте в приложении «Дія». Сама военная признается: «Еще до конца не верится».

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Миллиарды распределены, но очередь — огромная

В целом государство выделило на программу жилищных ваучеров для защитников солидную сумму — 6,6 миллиарда гривен. Все эти средства уже в полном объеме распределены между 3 300 семьями военных. Лидеры по количеству реализованных ваучеров распределились по регионам следующим образом.

Статистика реализации жилищных ваучеров по регионам:

Киевская область — 210 ваучеров

Днепропетровская область — 127 ваучеров

Город Киев — 74 ваучера

Одесская область — 73 ваучера

Николаевская область — 59 ваучеров

Как отмечает заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, в масштабах страны это пока мизер, ведь общая очередь на получение жилищных ваучеров сейчас насчитывает более 27 тысяч военных и ветеранов.

Законодательный тупик: почему ваучер не принимает «еОселя»

Пока около 8 сотен семей уже празднуют новоселье, остальная часть военных оказалась в ситуации, когда они физически не могут воспользоваться начисленными деньгами. Государство изначально публично обещало, что жилищный ваучер можно будет сочетать с программой льготного кредитования «еОселя», используя его как первоначальный взнос по ипотеке. Однако на практике эта опция оказалась полностью заблокированной.

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Военнослужащий 3-го армейского корпуса Михаил — один из тех, кому государство насчитало 2 миллиона гривен. Сам он тоже с Луганщины, присоединился в ряды Сил обороны в 23 года, а год назад женился. Жилищный вопрос для молодой семьи стоит очень остро, ведь пара планирует детей. Сначала они мечтали остаться в Киеве, но столичный рынок недвижимости не позволяет ничего приобрести за 2 миллиона, поэтому идеальный вариант ищут в пригороде — в Ирпене или Буче.

Однако в агентстве недвижимости Михаила быстро спустили с небес на землю. По словам директора центрального офиса агентства Сергея Янковского, купить полноценную однокомнатную квартиру площадью 36 квадратных метров с готовым ремонтом в пригороде за такие деньги сейчас просто невозможно — ее цена стартует от 72 500 долларов. Брокеры предлагают новостройки без ремонта, где площадь больше (в районе 57 «квадратов»), но цена такой квартиры составляет около 2 миллионов 800 тысяч гривен, то есть нужно существенно доплачивать.

Единственная хорошая идея для Михаила — внести государственный ваучер на 2 миллиона как первый платеж по ипотеке «еОселя», а остальную сумму (800 тысяч) взять в льготный кредит. В начале запуска программы все государственные ресурсы в один голос заявляли, что такое сочетание возможно. Однако когда Михаил дошел до финального оформления, обнаружился парадокс.

Надежда Агре, руководитель департамента развития продуктов ЧАО «Укрфинжитло»: «Есть определенная коллизия. В момент купли-продажи на жилье необходимо наложить запрет отчуждения сроком на 5 лет, а когда есть запрет — невозможно получить ипотеку. Есть коллизия законодательных актов и законов — закон о нотариате, закон об ипотеке и закон, регулирующий вещные права на недвижимое имущество. Министерство экономики занимается этим вопросом. Когда это может быть решено? Я не могу сказать срок, из практики это 2-3 месяца».

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Через месяц деньги сгорят

Самое страшное для военных в этой ситуации то, что у них автоматически включился жесткий внутренний отсчет таймера. По действующим правилам программы, если средства на жилищном ваучере не используются по назначению в течение 60 дней, их бронирование автоматически отменяется, а деньги аннулируются.

У Михаила из его 60 дней первые 30 уже полностью истекли. За этот месяц он не увидел ни одной официальной фиксации от государственных органов, которая бы свидетельствовала, что о проблеме знают и пытаются ее оперативно решить. Защитник возмущается: если за следующие 30 дней срок не изменят, деньги по ваучерам просто сгорят, а большое количество людей с его родной Луганщины и других оккупированных регионов останутся с четким ощущением, что их просто кинули.

В «Укрфинжитле» (компании, принадлежащей Минэкономики и являющейся главным оператором «еОсели») после разговора с журналистами пообещали отреагировать. Там заверили, что, учитывая ситуацию, готовы выйти с официальной инициативой по увеличению срока бронирования средств с 60 до 90 дней, чтобы граждане успели воспользоваться деньгами, пока чиновники будут искать выход из законодательного тупика.

Если же срок не продлят и деньги аннулируются, сам бумажный ваучер будет оставаться юридически действительным в течение 5 лет. Однако Михаил отмечает: 2 миллиона гривен стремительно обесцениваются с каждым днем на фоне инфляции. Более того, в случае аннулирования финансирования военный снова оказывается в самом конце общей очереди из 27 тысяч человек, а деньги на следующие транши государство только пытается найти. Сейчас чиновники ведут переговоры как с внутренними, так и с внешними резервами — в частности с Банком развития Совета Европы.

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Михаил же в ближайшие дни снова возвращается на передовую Харьковщины — защищать дома других украинцев, до сих пор не имея собственного дома. Единственное, на что остается надеяться молодой семье, — что сроки действия ваучера таки продлят, а подразделения Минэкономики выполнят свое обещание и ликвидируют законодательную коллизию в ближайшее время.

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