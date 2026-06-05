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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Из-за обстрелов России в областном центре исчезла вода и свет

Перебои со светом зафиксированы в двух микрорайонах города.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Отключение света

Отключение света

Вечером в пятницу, 5 июня, на фоне российских обстрелов часть города Сумы осталась без электроснабжения и воды.

Об этом сообщает «Суспільне. Суми»

По данным местных властей, перебои со светом зафиксированы в двух городских микрорайонах, что повлекло осложнения в работе критической инфраструктуры.

КП «Горводоканал» проинформировало, что из-за перебоев с электроснабжением был отключен один из городских водозаборов, в результате чего часть потребителей временно осталась без воды.

В коммунальном предприятии призвали жителей с пониманием отнестись к ситуации и заверили, что водоснабжение будет восстановлено сразу после стабилизации энергоснабжения.

«Просим жителей, у кого сейчас нет воды, отнестись с пониманием к временным неудобствам. Как только ситуация стабилизируется, подача воды будет восстановлена», — отметили в «Горводоканале».

Напомним, российская террористическая армия с утра 5 июня атаковала украинские города беспилотниками. Взрывы, в частности, прозвучали и в городе Сумы около 12 часов дня.

Ранее российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу в Сумах.

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Дата публикации
Количество просмотров
201
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