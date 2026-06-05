Письмо Зеленского к Путину: о чем там шла речь и почему вызвало шок у Кремля и "Z-патриотов"

Зеленский и Путин и Путин / © ТСН

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Российский диктатор Владимир Путин ожидаемо заявил, что не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и не собирается завершать захватническую войну. Свой официальный ответ на публичное письмо украинского лидера, обнародованное накануне, глава Кремля озвучил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПЭФ).

Сам форум, напомним, открылся на этой неделе под громкий аккомпанемент успешной украинской дроновой атаки по городу. Несмотря на очередную пощечину, Путин традиционно сделал вид, что «ничего чрезвычайного не произошло», но разъяренно пожаловался, что послание Зеленского содержит «элементы хамства», а уходить из власти он не собирается.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марии Васильевой.

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Что известно о письме Зеленского к Путину

В своем письме Владимир Зеленский прямо и открыто предупредил Путина: если тот не остановит кровавую войну самостоятельно, то рано или поздно его к этому принудительно заставит или мировая история, или собственная страна. Ведущее британское издание The Guardian уже охарактеризовало это обращение как наиболее жесткий, бескомпромиссный и одновременно глубоко личный фрагмент за все годы войны.

Киев сделал этот сильный геополитический ход очень вовремя — сразу после успешного налета беспилотников на Петербург в день открытия экономического форума, где должен был выступать диктатор. На постоянные фальшивые заявления Кремля о том, что это Украина якобы «не хочет мира», письмо Зеленского появилось как четкое и понятное послание не столько самому Путину, сколько всей международной аудитории.

Владимир Фесенко, украинский политолог: «Зеленский обращается к международному сообществу и демонстрирует готовность Украины — реальную готовность к мирным переговорам. В этом письме сформулирована переговорная позиция Украины, и в то же время Зеленский по сути опровергает российскую кампанию с обвинениями в адрес Украины, будто она якобы против. Речь не идет о том, чтобы сразу заставить Путина договориться о завершении войны. Речь идет о том, чтобы изменить ситуацию вокруг переговоров, подтолкнуть американцев к возвращению за стол переговоров, подтолкнуть европейцев к более активной коммуникации. И подтолкнуть российское общество: влияйте на свое руководство, чтобы были реальные мирные переговоры».

Момент для обнародования манифеста выбран максимально удачно еще и потому, что ежедневный блеф Путина о якобы «мощном российском продвижении на фронте» сегодня звучит жалко и беспомощно даже для самых заядлых сторонников войны в самой РФ. Особенно на фоне того, что Украина существенно нарастила и усилила свою успешную стратегическую кампанию ударов по российским нефтяным объектам и военной логистике, фактически перерезая оккупантам сухопутный путь в аннексированный Крым. Это дало Зеленскому полное право говорить с Кремлем исключительно с позиции силы.

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Бывший народный депутат, общественный активист, а ныне действующий украинский военнослужащий Игорь Луценко сделал четкий аналитический перевод «настоящего содержания» ключевых дипломатических формулировок из письма президента Украины.

Как читается письмо Зеленского на языке войны (расшифровка Игоря Луценко):

Официально: «Это не угроза» — На самом деле: Это прямая угроза. Скоро, в результате неизбежного вашего поражения, вам и вашим бандам придется тяжело бороться за свое физическое существование.

Официально: «Вы можете остановить войну» — На самом деле: Вы уже НЕ сможете остановить эту войну. Жребий брошен, приговоры международных трибуналов уже написаны. Вас ждет тотальное поражение.

Официально: «Украина готова прекратить огонь полностью» — На самом деле: Украина НЕ прекратит сокрушительные удары ни на линии фронта, ни по вашим глубоким тылам. Смотрите, как ярко пылает ваш родной Петербург — так теперь будет повсюду!

Официально: «Линия фронта сейчас — это линия, с которой должна начаться дипломатия» — На самом деле: Вы не удержите эту линию фронта. Или немедленно отходите сами, или мы вас будем планомерно уничтожать с воздуха.

Удар по кулуарным заговорам: Украина заявляет об абсолютной субъектности

Еще один важнейший акцент этого политического послания — жесткий акцент на железобетонной субъектности Украины. Наше государство завоевало ее высокой ценой, даже несмотря на резкое снижение поддержки со стороны Вашингтона после начала второго президентства Дональда Трампа.

«Украинские и европейские вопросы будут решаться не в Анкоридже, а в Украине и в Европе»,- четко написал Владимир Зеленский. Этот фрагмент сейчас является наиболее цитируемым в западных СМИ, ведь он адресован непосредственно Соединенным Штатам, которые пытались вести кулуарные разговоры за спиной Киева.

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Владимир Фесенко о главном пафосе письма: «Россия и США в Анкоридже. То есть США и Россия будут определять, а Украина пусть соглашается. Это письмо полностью опровергает всю эту комбинацию. Главный пафос этого письма: мы субъектные. Вам придется договариваться о мире, о завершении войны именно с нами. С Брюсселем, именно с Украиной. И в нем четко формулируются именно украинские условия переговоров о завершении войны».

Пропаганда за миллиард, а удар по сараям: Путин разозлил Z-блогеров

Между тем сам Путин на фоне такой дипломатической пощечины заметно растерялся и начал допускать даже не военные, а грубые чисто медийные ошибки. Пытаясь оправдать отсутствие реальных побед, он буквально шокировал российское ультрапатриотическое «Z-сообщество» военкоров своим официальным заявлением. Диктатор публично признал, что бравировал ударами новой ракеты «Орешник» по обычным гаражам в Белой Церкви и по оккупированной части Донецкой области чисто «ради эксперимента», чтобы просто посмотреть, что из этого получится.

Российские Z-блогеры отреагировали на это признание волной возмущенных, яростных и разочарованных сообщений в своих Telegram-каналах. Они злобно напоминают Кремлю, что ранее эти самые ракетные удары официальная пропаганда пафосно подавала как «мгновенное возмездие и жестокое наказание» за успешную атаку ВСУ на российскую школу дроноводов во временно оккупированном Старобельске.

Телевизионного пиара вокруг этого оружия было «на все деньги», горько вздыхают российские военкоры. Пропагандисты с пеной у рта уверяли россиян, что «Орешник» попал в сверхсекретные подземные военные заводы или гигантские базы НАТО. А теперь оказывается, что российское командование намеренно целилось по пустым гражданским сараям и гаражам, бессмысленно высадив в воздух сумму, равную годовому бюджету целой Бурятии. И хуже всего для россиян то, что Путин теперь с улыбкой делает вид, будто именно так все изначально и было задумано.

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: СТРАШНОЕ ДТП В КИЕВЕ! Реакция Путина на ПИСЬМО! ФАТАЛЬНЫЙ удар баллистикой | ТСН 20:00 6 июня

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