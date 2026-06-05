Макрон летит в Лондон на встречу с Зеленским, Стармером, Мерцом: что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон летит в Лондон на встречу со Стармером, Мерцом и Зеленским / © Associated Press

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В воскресенье, 7 июня, французский президент Эммануэль Макрон прибудет в Лондон, где проведет переговоры с главой британского правительства Киром Стармером и немецким канцлером Фридрихом Мерцом.

Впоследствии к европейским лидерам присоединится президент Украины Владимир Зеленский, который также будет находиться с визитом в столице Великобритании, об этом сообщает Суспільне.

Главная цель встречи — согласование дальнейших совместных шагов для стабильной поддержки Украины и усиления давления на оборонный сектор России, сообщили журналистам представители Елисейского дворца.

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«Россия, столкнувшись с военной, экономической и стратегической неудачей, безуспешно продолжает борьбу на передовой смертельной войны», — отметили во дворце.

В то же время, лидеры планируют обсудить шаги для установления справедливого и прочного мира как в Украине, так и во всей Европе, уделив особое внимание результатам работы в рамках Коалиции желающих.

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В четверг, 4 июня, Владимир Зеленский в открытом письме предложил главе РФ Владимиру Путину полностью прекратить огонь по всей линии фронта на время мирных переговоров. Кроме того, президент Украины призвал главу Кремля провести прямую двустороннюю встречу для завершения войны.

Впоследствии российский диктатор Владимир Путин заявил, что утром 5 июня пересмотрел письмо от Зеленского, но не видит смысла в личной встрече, поскольку Киеву сначала следует «остановить российское наступление».

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