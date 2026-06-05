Путин неожиданно отреагировал на письмо Зеленского: что заявил

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что утром 5 июня ознакомился с письмом президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом глава Кремля сообщил, выступая на панельной дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин отреагировал на письмо Зеленского — что заявил

По словам Путина, у него не было много времени на детальный анализ документа, поэтому прочел его вскользь.

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«Сегодня утром быстро просмотрело письмо Зеленского», — сказал Путин.

Кроме этого, глава Кремля отреагировал на замечания украинского президента относительно своего возраста. Комментируя упоминание Владимира Зеленского о том, сколько ему лет, Путин отметил, что некоторые другие мировые лидеры еще «старше».

Также российский диктатор добавил, что не видит смысла встречаться с украинским президентом. Путин цинично заявил, что для этого Киеву следует «остановить российское наступление», а Москве нужны «договоренности».

Он иронически подчеркнул, что сначала нужно «найти решение об урегулировании войны». Также Путин заявил, что просьбу о встрече ему передал один из российских бизнесменов, ездивший в Зеленский в Киев.

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Зеленский написал открытое письмо Путину — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину. Текст был опубликован на сайте Офиса президента.

В своем обращении украинский лидер отметил, что разведка имеет документы, свидетельствующие о намерениях Кремля затянуть боевые действия еще на несколько лет. Кроме того, он указал на попытки Москвы расширить географию конфликта и привлечь новых участников. Также в письме президент Украины призвал российского диктатора сделать рациональный выбор и прекратить бессмысленное кровопролитие.

После обращения Зеленского к Путину в Кремле цинично заговорили об условиях переговоров.

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