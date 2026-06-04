Зеленский раскрыл потери РФ и объяснил позицию Украины, если Путин не остановит войну

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к главе Кремля Владимиру Путину, призвав его остановить боевые действия. Он также отметил, что за 26 лет правления Путина отношения между странами превратились в статистику обстрелов и потерь. В то же время в России быстро заканчиваются деньги, которыми Кремль годами покупал покорность своего населения.

Об этом говорится в открытом письме президента Украины президенту РФ.

Украинцы не «брать» россиянам

Зеленский заметил, что полномасштабная война стала личным выбором Путина, который история запомнит как войну без реальной причины.

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«Когда вы более 26 лет назад возглавили Россию, многие в Украине относились к вам положительно. Так было. Это уже в прошлом. Сейчас абсолютное большинство украинцев воспринимает положительно то, что наши дальнобойные дроны посетили открытие вашего форума в Петербурге, преодолев расстояние в более чем 1000 километров», — констатировал Президент Украины.

Он добавил, что из-за этой войны оба народа теперь обсуждают не мирные дела, а «исключительно тематику попаданий и потерь».

Как война в Украине влияет на россиян

Зеленский отметил, что пока сам Путин прячется в безопасности на Валдае или на парадах в Москве, обычные россияне все больше ощущают последствия войны. Им не нравятся взрывы на их территории, дефицит горючего, рост цен и угроза новой мобилизации.

«Вы до сих пор можете заставлять россиян так существовать. Но ваши ресурсы значительно сокращаются. У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше ковывать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет», — заявил президент Украины.

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Аномальная смертность в армии РФ

Также Владимир Зеленский привел точные данные о потерях российской армии за последний месяц и отметил, что среди раненых россиян аномально высока смертность.

«Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в Украине в мае. Это снова более 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видеоподтверждение — это не голословно. Мы знаем, что в ваших потерях на фронте 63 процента — это убитые, и только 37 процентов — ранены. В ХХ веке армии не могут позволять себе такого баланса», — заявил Зеленский.

В то же время он признал, что Украина тоже несет болезненные потери. Однако они значительно меньше российских — примерно один к пяти или один к шести.

Что будет, если Путин не остановится?

Зеленский напомнил, что расчет Кремля на скорую капитуляцию Украины на пятом году полномасштабного столкновения оказался абсолютной ошибкой. Если Путин не решит остановиться, Украина будет продолжать борьбу.

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«Вам придется гораздо больше бороться за ваше существование — не России, а ваше личное. Это факты русской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете приостановить свою войну. Вечная память всем, чьи жизни были унесены этой войной», — предупредил украинский лидер.

Зеленский написал письмо Путину — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину. Текст был опубликован на сайте Офиса президента.

В своем обращении украинский лидер отметил, что разведка имеет документы, свидетельствующие о намерениях Кремля затянуть боевые действия еще на несколько лет. Кроме того, Зеленский указал на попытки Москвы расширить географию конфликта и привлечь новых участников.

Также Зеленский констатировал, что геополитическая ситуация изменилась, и Украина больше может ждать решения США, ведь администрация Трампа уделяет все свое внимание вопросу Ирана.

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