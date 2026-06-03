Владимир Путин / © Associated Press

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В России все чаще появляются признаки дискуссии о том, не пора ли завершать войну против Украины даже без достижения заявленных Кремлем целей. В то же время Владимир Путин публично не демонстрирует готовность менять позицию.

Об этом говорится в материале BBC.

После начала полномасштабного вторжения российский диктатор не выказывал ни сожаления за решение атаковать Украину, ни намерения прекратить боевые действия. Москва и дальше требует от Украины фактической передачи России контроля над всем Донбассом.

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Однако, по оценке ВВС, ситуация для Кремля изменилась. Расчеты российских властей на то, что Дональд Трамп поможет навязать Украине мир на условиях Москвы, не оправдались. После саммита США и России в Анкоридже российские чиновники месяцами говорили о «духе Анкориджа», но мирного соглашения так и не появилось.

Война, которую Кремль планировал как краткую «специальную военную операцию», превратилась в затяжное истощение. Россия понесла большие потери, экономика находится под давлением санкций, бюджетный дефицит растет, а украинские дроны регулярно атакуют объекты глубоко на территории РФ.

Тем не менее, ответом Кремля стала не попытка свернуть войну, а дальнейшая эскалация. Об этом свидетельствуют новые массированные удары России по украинским городам.

В то же время, в российском информационном пространстве начали появляться осторожные сигналы о необходимости пересмотра целей войны. Политолог Василий Кашин в издании «Россия в глобальной политике», связанном с российским внешнеполитическим истеблишментом, заявил, что цель ликвидации «антироссийского режима» в Украине недостижима без полной оккупации всей страны, включая мероприятие.

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"Для России это технически невозможно", - написал Кашин.

Впоследствии прокремлевский таблоид "Московский комсомолец" процитировал политического комментатора Александра Носовича, признавшего раскол среди экспертов. По его словам, часть из них выступает за продолжение войны до достижения целей, а другие считают, что ее пора завершать, потому что худшим сценарием может стать не поражение, а бесконечная война.

В той же публикации юрист Дмитрий Краснов утверждал, что в истории России даже проигранные войны и унизительные перемирия иногда становились толчком к реформам и новым победам.

BBC обращает внимание, что для страны, где официальная идеология построена вокруг образа «нации победителей», появление таких тезисов в печати выглядит показательно. Впрочем, пределы этой дискуссии остаются жесткими: впоследствии статья исчезла из доступа, а при попытке открыть ее онлайн появлялось сообщение об ошибке 404.

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По оценке издания это свидетельствует: в России уже могут говорить о необходимости завершения войны, но только в очень ограниченных рамках. Сам Путин в это время остается заложником собственной войны, из которой не может выйти без политических потерь.

Война в Украине обращается против Путина — последние новости

Ранее издание The Washington Post писало, что война России против Украины, начатая Владимиром Путиным как «специальная военная операция» с целью быстрого уничтожения украинской государственности, на пятом году зашла в состояние, которое ряд аналитиков описывает как стратегический «цугцванг», когда любой дальнейший шаг лишь усугубляет положение.

К слову, согласно материалу The Telegraph, атаки дронов на Москву и экономическая стагнация разрушают иллюзию спокойной жизни в России. Аналитики считают, что Кремль приближается к судьбоносному выбору: либо завершать войну, либо переводить страну на военные рельсы «сталинского типа».

Напомним, и ISW также отмечают, что фронт выходит из-под контроля России. оккупанты стремительно теряют захваченные территории из-за контратак ВСУ. Российское наступление в Украине резко замедлилось, а ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.

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