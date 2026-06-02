Часть Киева без света после атаки РФ, ударили по энергообъекту: что известно

В ночь на 2 июня Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку по Украине. В результате ударов по энергетическим объектам часть потребителей в Киеве и ряде областей временно осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в Минэнерго.

По данным ведомства, обесточивание зафиксировано в столице, а также в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

В Киеве в результате вражеских обстрелов повреждена производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия. Двое энергетиков получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Также русские войска атаковали объекты нефтегазовой отрасли. В результате ударов зафиксировано повреждение инфраструктуры. По предварительным данным, работники не пострадали. На местах работают спасатели и оперативные службы.

В Минэнерго отметили, что применение ограничений на электроснабжение сегодня не прогнозируется. В то же время, украинцев просят следить за информацией на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.

Потребителям советуют перенести активное использование электроэнергии на дневное время – с 11:00 до 15:00. В вечерние часы, с 18:00 до 22:00, украинцев просят по возможности экономно использовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на систему.

Массированный обстрел Украины: что известно

Ночью против 2 июня армия Российской Федерации нанесла комбинированный удар по Украине. Россияне применили 729 средств воздушного нападения: 73 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также 656 БпЛА разных типов.

В результате массированного обстрела столицы зафиксировано попадание в восьми районах, где горят жилые дома, повреждена частная клиника, а улицы города затянуло густым дымом и частично перекрыто для транспорта. По состоянию на утро в столице известно о четырех погибших и более 60 пострадавших, из них трое детей 3, 11 и 17 лет.

Кроме того, утром, после 07:00, снова была объявлена воздушная тревога, охватившая почти все области, кроме пяти на западе. В Киеве снова произошли мощные взрывы. По данным мониторов, россияне запустили две ракеты Циркон.

