Бронирование.

Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных и определение критически важных предприятий на период мобилизации и военного положения. Действующие решения будут действовать до 1 сентября 2026 года.

Об этом стало известно из постановления Кабмина от 30 мая, опубликованного на правительственном портале.

Отмечается, что все действующие решения о предоставлении статуса критически важного предприятия будут оставаться действительными в течение срока, на который они приняты, но не дольше 1 сентября 2026 года.

Основные даты

Кроме того, центральные органы власти и военные администрации должны до 10 июня пересмотреть критерии критичности.

До 1 июля им необходимо проверить предприятия на соответствие обновленным критериям. Если основание для предоставления статуса утратит силу, такой статус будет отменен.

Завершить пересмотр всех ранее принятых решений о статусе критичности предприятий должны до 1 сентября 2026 года.

Зарплатный порог

С 1 сентября действует новый зарплатный порог для бронирования. Для большинства областей он составляет три минималки — 25 941 грн. Однако для предприятий на прифронтовых территориях критерий меньше — 2,5 минималки — это 21 618 грн.

На государственные и коммунальные предприятия эта норма не распространяется.

«Совместители» и «лишнее» бронирование

По новым правилам, работники по совместительству будут учитываться для бронирования только по основному месту работы.

Если предприятие, признанное критически важным, превышает установленные правила по количеству забронированных работников, это считается нарушением. Предприятие может отнять статус критически важного.

Бронирование по-новому.

Ранее стало известно, что в Украине готовятся более жесткие правила бронирования . В частности, благодаря новым требованиям правительство хочет убрать появившиеся «лазейки». Именно поэтому из-за обновлений некоторые предприятия могут потерять статус критических.

В частности, бизнесу установили дедлайн, чтобы подтвердить критичность для бронирования. У предприятий есть три месяца, до 1 сентября, на переподтверждение. В правительстве говорят, что процесс не должен быть сложнее, чем во время предварительного пересмотра 2024-го.

Из-за того, что Кабмин изменил правила бронирования , некоторые потеряют «бронь» и отсрочку. Новый аккумент устанавливает жесткие нормы для «совместителей». Так, работники, уже имеющие отсрочку от призыва, а также работники-совместители будут учитываться до квоты только по одному из мест работы.

Дата публикации 20:20, 22.05.26

