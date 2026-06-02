Как избавиться от плесени и грибка на стенах раз и навсегда: запомните эти простые трюки

Как избавиться от плесени на стенах / © Getty Images

Плесень на стенах — не только эстетическая проблема. Она может портить отделку, создавать неприятный запах и негативно влиять на самочувствие жильцов квартиры. Многие люди годами пытаются бороться с грибком, но он снова возвращается через несколько недель или месяцев. Причина в том, что часто устраняются только видимые следы плесени, а не источник ее появления. Эксперты назвали один из самых действенных способов борьбы с плесенью и несколько дополнительных методов, которые помогут надолго забыть об этой проблеме.

Какая причина появления плесени в квартире

Самый эффективный способ избавиться от плесени навсегда — снизить уровень влажности в помещении. Именно избыток влаги является главной причиной появления грибка. Если просто отмыть черные пятна, но не устранить проблему с конденсатом, плохой вентиляцией или протеканием, плесень очень быстро вернется.

Специалисты советуют поддерживать влажность в пределах 40-60%. Для этого следует регулярно проветривать комнаты, пользоваться вытяжкой в ванной и на кухне, а при необходимости установить осушитель воздуха. После устранения источника влаги стены нужно очистить специальным противогрибковым средством и дать поверхности полностью высохнуть.

Как избавиться от грибка и плесени на стенах в квартире: народные методы

Уксус. Обычный белый уксус содержит кислоты, которые помогают уничтожать многие виды плесени. Его наносят на пораженные участки распылителем и оставляют примерно на час. После этого поверхность протирают влажной тряпкой. Преимущество уксуса состоит в том, что он не только очищает стену, но и отчасти угнетает дальнейшее развитие грибка. Этот метод особенно хорошо работает на начальных стадиях появления плесени.

Перекись водорода для сложных случаев. Перекись водорода считается одним из самых эффективных средств для обработки небольших пораженных участков. Он способен проникать в ячеистые поверхности и уничтожать грибковые споры. Раствор наносят на стену, оставляют на 10 минут, после чего чистят поверхность щеткой. Перекись хорошо подходит для светлых стен, поскольку не оставляет пятен и не имеет резкого запаха.

Противогрибковая грунтовка для длительной защиты. Если плесень уже неоднократно появлялась в одном и том же месте, следует использовать специальную противогрибковую грунтовку. Ее наносят после полной очистки стены и высыхания поверхности. Такое средство создает защитный слой, препятствующий развитию грибка и значительно снижает риск повторного заражения. Особенно полезна грунтовка будет перед покраской или поклейкой новых обоев.

