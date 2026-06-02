Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
374
Время на прочтение
2 мин

Как избавиться от плесени и грибка на стенах раз и навсегда: запомните эти простые трюки

Чтобы уничтожить грибок недостаточно просто смыть темные пятна со стен. Главный секрет успеха состоит в устранении избыточной влаги, ведь именно она создает идеальные условия для развития грибка.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от плесени на стенах

Как избавиться от плесени на стенах / © Getty Images

Плесень на стенах — не только эстетическая проблема. Она может портить отделку, создавать неприятный запах и негативно влиять на самочувствие жильцов квартиры. Многие люди годами пытаются бороться с грибком, но он снова возвращается через несколько недель или месяцев. Причина в том, что часто устраняются только видимые следы плесени, а не источник ее появления. Эксперты назвали один из самых действенных способов борьбы с плесенью и несколько дополнительных методов, которые помогут надолго забыть об этой проблеме.

Какая причина появления плесени в квартире

Самый эффективный способ избавиться от плесени навсегда — снизить уровень влажности в помещении. Именно избыток влаги является главной причиной появления грибка. Если просто отмыть черные пятна, но не устранить проблему с конденсатом, плохой вентиляцией или протеканием, плесень очень быстро вернется.

Специалисты советуют поддерживать влажность в пределах 40-60%. Для этого следует регулярно проветривать комнаты, пользоваться вытяжкой в ванной и на кухне, а при необходимости установить осушитель воздуха. После устранения источника влаги стены нужно очистить специальным противогрибковым средством и дать поверхности полностью высохнуть.

Как избавиться от грибка и плесени на стенах в квартире: народные методы

  • Уксус. Обычный белый уксус содержит кислоты, которые помогают уничтожать многие виды плесени. Его наносят на пораженные участки распылителем и оставляют примерно на час. После этого поверхность протирают влажной тряпкой. Преимущество уксуса состоит в том, что он не только очищает стену, но и отчасти угнетает дальнейшее развитие грибка. Этот метод особенно хорошо работает на начальных стадиях появления плесени.

  • Перекись водорода для сложных случаев. Перекись водорода считается одним из самых эффективных средств для обработки небольших пораженных участков. Он способен проникать в ячеистые поверхности и уничтожать грибковые споры. Раствор наносят на стену, оставляют на 10 минут, после чего чистят поверхность щеткой. Перекись хорошо подходит для светлых стен, поскольку не оставляет пятен и не имеет резкого запаха.

  • Противогрибковая грунтовка для длительной защиты. Если плесень уже неоднократно появлялась в одном и том же месте, следует использовать специальную противогрибковую грунтовку. Ее наносят после полной очистки стены и высыхания поверхности. Такое средство создает защитный слой, препятствующий развитию грибка и значительно снижает риск повторного заражения. Особенно полезна грунтовка будет перед покраской или поклейкой новых обоев.

