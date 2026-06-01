Обязательно поставьте эти растения в своей спальне: они улучшают сон и очищают воздух

Комнатные растения для улучшения сна / © pexels.com

Многие украшают спальню комнатными растениями только ради уюта, даже не догадываясь об их практической пользе. Некоторые зеленые обитатели дома способны не только улучшать интерьер, но и очищать воздух от вредных веществ, повышать влажность и создавать благоприятную атмосферу для полноценного отдыха. Специалисты отмечают, что правильно подобранные растения могут оказывать положительное влияние на качество сна, помогать расслабиться после напряженного дня и даже уменьшать уровень стресса. Именно поэтому следует знать, какие виды лучше всего подходят для спальни.

Сансевиерия и спатифиллум помогают очищать воздух

Одним из самых лучших растений для спальни считается сансевиерия, которую еще называют «тещиным языком». Ее особенность состоит в том, что она выделяет кислород даже ночью, когда большинство растений этого не делает. Кроме того, сансевиерия помогает очищать воздух от некоторых летучих соединений, которые могут выделяться из мебели и отделочных материалов.

Еще одним популярным вариантом является спатифиллум. Это растение не только привлекательное, но и способствует очистке воздуха и поддержанию комфортного уровня влажности в помещении. Особенно полезным спатифиллум может быть в квартирах с сухим воздухом, что часто наблюдается во время работы кондиционеров или отопительных систем.

Лаванда и алоэ вера способствуют лучшему отдыху

Лаванда давно известна своими успокаивающими свойствами. Ее аромат помогает снизить уровень тревожности, способствует расслаблению и улучшает качество сна. Именно поэтому многие размещают горшки с лавандой вблизи кровати или на подоконнике.

Не менее полезной для спальни считается алоэ вера. Как и сансевиерия, это растение активно выделяет кислород в ночное время. Кроме того, алоэ неприхотливо в уходе и отлично чувствует себя даже в небольших помещениях. Многие хозяйки ценят ее не только за декоративность, но и за лечебные свойства сока листьев.

Как правильно размещать растения в спальне

Даже самые полезные растения не стоит держать в доме в больших количествах. Для комфортного микроклимата обычно достаточно двух-трех средних растений. Их лучше размещать на подоконнике, комоде или специальной подставке, где они будут получать достаточно света.

Также важно регулярно ухаживать за цветами, удалять сухие листья и не допускать переувлажнения почвы во избежание появления плесени или неприятных запахов.

