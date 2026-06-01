Трамп обвинил CNN во лжи: о чем идет речь

Трамп обвинил CNN в фейках / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп назвал телеканал CNN «низкорейтинговой катастрофой», которая распространяет фейки. Причиной такого высказывания стала статья, в которой говорилось, что Трамп готов заключить любое соглашение, чтобы завершить войну в Иране.

Об этом Трамп написал в Truth Social.

Трамп назвал CNN «низкорейтинговой катастрофой»

Дональд Трамп сегодня ночью написал пост в собственной соцсети, где раскритиковал телеканал CNN. Он написал, что CNN всегда распространяет фейковые новости.

«Фейковые новости на CNN сегодня, как всегда, заявили, что в моем ядерном соглашении с Ираном нет упоминаний о ядерном оружии, хотя на самом деле в нем очень четко говорится, что у Ирана не будет ядерного оружия», — начал Трамп.

В соглашении Трампа на самом деле говорится о том, что Иран необязательно должен отдавать весь свой уран.

«CNN, как и многие другие фейковые СМИ, — это катастрофа с низкими рейтингами. Даже с новым владельцем вряд ли когда-нибудь станет лучше!», — написал Трамп.

Фото: Truth Social

Напомним, в США заявляли об успешных переговорах с Ираном, после чего страны обменялись ударами. Сейчас США и Иран готовят очередной меморандум о прекращении огня на 60 дней. Трамп хочет изменить некоторые пункты, поэтому на подготовку документа может потребоваться еще несколько дней.

Напомним, президент США Дональд Трамп активно ищет потенциального преемника, который возглавит его политическое движение на президентских выборах 2028 года. По информации издания The New York Times, американский лидер устраивает закрытые опросы среди соратников, колеблясь по поводу кандидатуры действующего вице-президента Джей Ди Вэнса.

Главным конкурентом Вэнса в кулуарной борьбе за статус преемника стал госсекретарь Марко Рубио, который импонирует Трампу.

Среди основных претензий Трампа к 41-летнему Вэнсу — отсутствие самостоятельных побед на тяжелых выборах без лидерской поддержки, чрезмерная вовлеченность в соцсети, а также вопросы его стиля и публичного имиджа. Напряжение усиливают внешнеполитические разногласия.

В Белом доме отрицают эти слухи: директор по коммуникациям Стивен Ченг назвал информацию журналистов выдумкой и заверил, что между лидерами существует глубокое доверие. Однако аналитики констатируют, что для 80-летнего Трампа вопрос передачи власти следующему поколению республиканцев до сих пор остается открытым.

Кроме этого, глава Пентагона Пит Хегсет продемонстрировал новый внешнеполитический курс США. Хегсет раскритиковал европейские страны за разорение собственных армий и в то же время похвалил Японию, Южную Корею и Филиппины за укрепление обороны.

Самой большой неожиданностью стало сближение с КНР и смягчение риторики по Тайваню, о котором Хегсет впервые за десятилетие ни разу не упомянул в речи. Это произошло после саммита Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине, где китайский лидер предупредил о рисках столкновений. После этого США отложили пакет помощи для Тайваня на 14 миллиардов долларов.

Хотя министр заверил, что позиция США не изменилась, а только стала «тише», аналитики видят в этом стремление к стратегической стабильности с Китаем.

