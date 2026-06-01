Трамп звинуватив CNN у брехні: про що йдеться

Трамп звинуватив CNN у фейках / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп назвав телеканал CNN «низькорейтинговою катастрофою», що поширює фейки. Причиною такого висловлювання стала стаття, в якій йшлося про те, що Трамп готовий укласти будь-яку угоду, аби завершити війну в Ірані.

Про це Трамп написав у Truth Social.

Дональд Трамп сьогодні уночі зробив пост у власній соцмережі, де розкритикував телеканал CNN. Він написав, що CNN завжди поширює фейкові новини.

«Фейкові новини на CNN сьогодні, як завжди, заявили, що в моїй ядерній угоді з Іраном немає згадок про ядерну зброю, хоча насправді в ній дуже чітко говориться, що Іран не матиме ядерної зброї», — розпочав Трамп.

В угоді Трампа ж насправді йдеться про те, що Іран необов’язково має віддавати весь свій уран.

«CNN, як і багато інших фейкових ЗМІ, — це катастрофа з низькими рейтингами. Навіть з новим власником навряд чи колись стане краще!», — написав Трамп.

Фото: Truth Social

Нагадаємо, у США заявляли про успішні переговори з Іраном, після чого країни обмінялися ударами. Наразі США та Іран готують черговий меморандум про припинення вогню на 60 днів. Трамп хоче змінити деякі пункти, тому на підготовку документа може знадобитися ще кілька днів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп активно шукає потенційного наступника, який очолить його політичний рух на президентських виборах 2028 року. За інформацією видання The New York Times, американський лідер влаштовує закриті опитування серед соратників, вагаючись щодо кандидатури чинного віцепрезидента Джей Ді Венса.

Головним конкурентом Венса в кулуарній боротьбі за статус наступника став держсекретар Марко Рубіо, який імпонує Трампу.

Серед основних претензій Трампа до 41-річного Венса — відсутність самостійних перемог на важких виборах без лідерської підтримки, надмірна залученість у соцмережі, а також питання до його стилю та публічного іміджу. Напругу посилюють зовнішньополітичні розбіжності.

У Білому домі заперечують ці чутки: директор із комунікацій Стівен Ченг назвав інформацію журналістів вигадкою та запевнив, що між лідерами існує глибока довіра. Проте аналітики констатують, що для 80-річного Трампа питання передання влади наступному поколінню республіканців досі залишається відкритим.

Крім цього, очільник Пентагону Піт Гегсет продемонстрував новий зовнішньополітичний курс США. Гегсет розкритикував європейські країни за спустошення власних армій і водночас похвалив Японію, Південну Корею та Філіппіни за зміцнення оборони.

Найбільшою несподіванкою стало зближення з КНР та пом’якшення риторики щодо Тайваню, про який Гегсет уперше за десятиліття жодного разу не згадав у промові. Це відбулося після саміту Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Пекіні, де китайський лідер попередив про ризики зіткнень. Після цього США відклали пакет допомоги для Тайваню на 14 мільярдів доларів.

Хоча міністр запевнив, що позиція США не змінилася, а лише стала «тихішою», аналітики вбачають у цьому прагнення до стратегічної стабільності з Китаєм.

