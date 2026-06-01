Ірина Білик та Аліна Гросу з сином / © пресслужба Аліни Гросу

Реклама

Українська співачка Аліна Гросу поділилася важливою та зворушливою подією у своєму житті — хрещенням свого сина Марка-Ґабріеля.

Таїнство відбулося у Чернівцях, у храмі, який має особливе значення для родини артистки. Саме тут свого часу хрестили Аліну, тож проведення хрестин у цьому місці стало продовженням важливої сімейної традиції.

Хрещення сина Аліни Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

Особливою подією цього дня було те, що хрещеною мамою хлопчика стала народна артистка України Ірина Білик, яка вже багато років є близькою людиною для Аліни та її родини. Так багаторічна дружба двох виконавиць отримала новий символічний статус, а історія, яка роками існувала лише на словах, тепер є реальністю.

Реклама

Хрещення сина Аліни Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

«Я безмежно щаслива, що хрестини мого синочка стали чудовим приводом уперше за багато років зібрати за одним столом усіх наших рідних та близьких друзів. Для мене це був день, сповнений любові, тепла та вдячності. Ми так рідко маємо можливість зупинитися та побути разом, тому ці моменти назавжди залишаться у моєму серці», — поділилася Аліна Гросу.

Хрещення сина Аліни Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

Своїми емоціями також поділилася хрещена мама хлопчика — Ірина Білик. Артистка говорить, що Аліна Гросу багато років називала її кумою. Проте Ірина Білик не хрестила артистку. Вона була її «хрещеною мамою в українському шоубізнесі». Але тепер вони поставили крапку в цій історії. Ірина Білик стала хрещеною мамою сина Аліни.

Хрещення сина Аліни Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

«Від моменту як зіронька Аліна Гросу засяяла на небосхилі українського шоубізнесу, багато хто був переконаний, що я є її справжньою хрещеною мамою. Насправді ж усі ці роки Аліна називала мене своєю „хрещеною мамою в українському шоубізнесі“ — людиною, яка підтримувала її творчий шлях та була поруч у важливі моменти професійного становлення. Сьогодні ми нарешті вирішили поставити крапку в цій історії та символічно виправити цю плутанину. Відтепер я справді стала хрещеною мамою синочка Аліни Гросу», — говорить співачка.

Хрещення сина Аліни Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

Нагадаємо, нещодавно блогерка Яна Дога похрестила 6-місячну доньку. Зірка Мережі також показала подарунки, які вони отримали з нагоди важливого свята.

Реклама

Новини партнерів