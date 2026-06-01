Ціни на пальне знижуються: скільки коштують бензин та дизель 1 червня
Мережі знизили ціни на пальне в на 1-2 грн за літр.
Великі українські мережі автозаправних станцій оновили цінники на пальне. Окремі оператори скоригували вартість деяких видів бензину та дизельного пального.
Скільки коштує пальне на АЗС в Україні в понеділок, 1 червня, пише РБК-Україна.
Бензин: Ціни на А-95 у більшості мереж стабільні, проте «Укрнафта» підвищила вартість бензину марки Energy 95 на 2 гривні (до 76,90 грн/л).
Дизель: Пальне демонструє тренд на здешевшання — мережі SOCAR та «Укрнафта» знизили ціни на дизель (як стандартний, так і преміальний) рівно на 1 гривню за літр.
Автогаз: Ситуація на ринку скрапленого газу стабільна — (вартість коливається від 45,90 до 47,99 грн/л).
Що змінилося на АЗС за вихідні
Більшість популярних мереж залишили роздрібні ціни без змін, проте точкові коливання все ж є.
Мережа SOCAR знизила ціни на дизельне пальне. Звичайне ДП NANO та преміальне ДП NANO Extro подешевшали рівно на 1 гривню — до 88,99 грн/л та 91,99 грн/л відповідно.
Державна «Укрнафта» продемонструвала різноспрямовану динаміку. Бензин 95 (Energy) подорожчав на 2 гривні (до 76,90 грн/л). Водночас дизельне пальне в обох позиціях здешевшало на 1 гривню: ДП (Energy) тепер коштує 87,90 грн/л, а стандартне ДП — 85,90 грн/л.
Мережі OKKO та WOG утримали вартість усіх видів пального та автогазу на рівні минулої п’ятниці.
Ціни на АЗС 1 червня
OKKO
Бензин Pulls 100: 89,90 грн
Бензин Pulls 95: 82,90 грн
Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
ДП Pulls: 91,90 грн
ДП Євро: 88,90 грн
Газ: 47,90 грн
WOG
Бензин 100: 89,90 грн
Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
Бензин 95 Євро: 79,90 грн
ДП Mustang: 91,90 грн
ДП Євро-5: 88,90 грн
Газ: 47,90 грн
SOCAR
Бензин NANO 100: 89,99 грн
Бензин NANO 95: 83,99 грн
Бензин А-95: 79,99 грн
ДП NANO Extro: 91,99 грн
ДП NANO: 88,99 грн
Газ: 47,99 грн
«Укрнафта»
Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
Бензин А-95: 74,90 грн
Бензин А-92: 69,90 грн
ДП (Energy): 87,90 грн
ДП: 85,90 грн
Газ: 45,90 грн
Нагадаємо, через нову хвилю ескалації на Близькому Сході світові ціни на нафту у понеділок, 1 червня, продемонстрували стрімке зростання, додавши у вартості понад 2%.