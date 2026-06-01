Украина
83
2 мин

Цены на топливо снижаются: сколько стоят бензин и дизель 1 июня

Сети снизили цены на горючее на 1-2 грн за литр.

Светлана Несчетная
АЗС / © Pixabay

Крупные украинские сети автозаправочных станций обновили ценники на горючее. Некоторые операторы скорректировали стоимость некоторых видов бензина и дизельного топлива.

Сколько стоит горючее на АЗС в Украине в понедельник, 1 июня, пишет РБК-Украина.

  • Бензин: Цены на А-95 в большинстве сетей стабильны, однако «Укрнафта» повысила стоимость бензина марки Energy 95 на 2 гривны (до 76,90 грн/л).

  • Дизель: Горючее демонстрирует тренд на удешевление — сети SOCAR и «Укрнафта» снизили цены на дизель (как стандартный, так и премиальный) ровно на 1 гривну за литр.

  • Автогаз: Ситуация на рынке сжиженного газа стабильная (стоимость колеблется от 45,90 до 47,99 грн/л).

Что изменилось на АЗС за выходные

Большинство популярных сетей оставили розничные цены без изменений, однако точечные колебания все-таки есть.

Сеть SOCAR снизила цены на дизельное топливо. Обычное ГП NANO и премиальное ГП NANO Extro подешевели ровно на 1 гривну — до 88,99 грн/л и 91,99 грн/л соответственно.

Государственная «Укрнафта» продемонстрировала разнонаправленную динамику. Бензин 95 (Energy) подорожал на 2 гривны (до 76,90 грн/л). В то же время, дизельное топливо в обеих позициях подешевело на 1 гривну: ГП (Energy) теперь стоит 87,90 грн/л, а стандартное ГП — 85,90 грн/л.

Сети OKKO и WOG удержали стоимость всех видов горючего и автогаза на уровне в прошлую пятницу.

Цены на АЗС 1 июня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн

  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн

  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн

  • ГП Pulls: 91,90 грн

  • ГП Евро: 88,90 грн

  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн

  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн

  • ДП Mustang: 91,90 грн

  • ГП Евро-5: 88,90 грн

  • Газ: 47,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн

  • Бензин NANO 95: 83,99 грн

  • Бензин А-95: 79,99 грн

  • ДП NANO Extro: 91,99 грн

  • ДП NANO: 88,99 грн

  • Газ: 47,99 грн

«Укрнафта»

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн

  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн

  • Бензин А-95: 74,90 грн

  • Бензин А-92: 69,90 грн

  • ГП (Energy): 87,90 грн

  • ГП: 85,90 грн

  • Газ: 45,90 грн

Напомним, из-за новой волны эскалации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть в понедельник, 1 июня, продемонстрировали стремительный рост, прибавив в стоимости более 2%.

