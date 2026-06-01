- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 2 мин
Цены на топливо снижаются: сколько стоят бензин и дизель 1 июня
Сети снизили цены на горючее на 1-2 грн за литр.
Крупные украинские сети автозаправочных станций обновили ценники на горючее. Некоторые операторы скорректировали стоимость некоторых видов бензина и дизельного топлива.
Сколько стоит горючее на АЗС в Украине в понедельник, 1 июня, пишет РБК-Украина.
Бензин: Цены на А-95 в большинстве сетей стабильны, однако «Укрнафта» повысила стоимость бензина марки Energy 95 на 2 гривны (до 76,90 грн/л).
Дизель: Горючее демонстрирует тренд на удешевление — сети SOCAR и «Укрнафта» снизили цены на дизель (как стандартный, так и премиальный) ровно на 1 гривну за литр.
Автогаз: Ситуация на рынке сжиженного газа стабильная (стоимость колеблется от 45,90 до 47,99 грн/л).
Что изменилось на АЗС за выходные
Большинство популярных сетей оставили розничные цены без изменений, однако точечные колебания все-таки есть.
Сеть SOCAR снизила цены на дизельное топливо. Обычное ГП NANO и премиальное ГП NANO Extro подешевели ровно на 1 гривну — до 88,99 грн/л и 91,99 грн/л соответственно.
Государственная «Укрнафта» продемонстрировала разнонаправленную динамику. Бензин 95 (Energy) подорожал на 2 гривны (до 76,90 грн/л). В то же время, дизельное топливо в обеих позициях подешевело на 1 гривну: ГП (Energy) теперь стоит 87,90 грн/л, а стандартное ГП — 85,90 грн/л.
Сети OKKO и WOG удержали стоимость всех видов горючего и автогаза на уровне в прошлую пятницу.
Цены на АЗС 1 июня
OKKO
Бензин Pulls 100: 89,90 грн
Бензин Pulls 95: 82,90 грн
Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
ГП Pulls: 91,90 грн
ГП Евро: 88,90 грн
Газ: 47,90 грн
WOG
Бензин 100: 89,90 грн
Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
Бензин 95 Евро: 79,90 грн
ДП Mustang: 91,90 грн
ГП Евро-5: 88,90 грн
Газ: 47,90 грн
SOCAR
Бензин NANO 100: 89,99 грн
Бензин NANO 95: 83,99 грн
Бензин А-95: 79,99 грн
ДП NANO Extro: 91,99 грн
ДП NANO: 88,99 грн
Газ: 47,99 грн
«Укрнафта»
Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
Бензин А-95: 74,90 грн
Бензин А-92: 69,90 грн
ГП (Energy): 87,90 грн
ГП: 85,90 грн
Газ: 45,90 грн
Напомним, из-за новой волны эскалации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть в понедельник, 1 июня, продемонстрировали стремительный рост, прибавив в стоимости более 2%.