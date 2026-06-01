Украинцам советуют не медлить с оцифровкой трудовых книжек: дело не только в пенсии

Трудовая книжка / © УНІАН

Реклама

До 10 июня 2026 года работники должны предоставить трудовые книжки для оцифровки через Пенсионный фонд. Специалисты отмечают, что это важно не только для будущего назначения пенсии.

Об этом сказала эксперт по трудовому законодательству Галина Казначей в эфире «КИЕВ24».

Она пояснила, что в отсутствие полных данных о трудовой деятельности в системе могут возникнуть проблемы с подтверждением стажа.

Реклама

«Если указано, что она должна быть оцифрована — оцифровывайте. Времени небонато. Старайтесь поскорее это сделать», — призывает специалист.

Это в частности влияет на расчет больничных выплат. К примеру, когда бухгалтер подает заявление-расчет для получения пособия по временной потере трудоспособности и отмечает 100%, пенсионный фонд может видеть только 70%.

По ее словам, даже если страховой стаж после 2004 года отражается, без оцифрованной трудовой книжки информация о местах работы и должностях может быть неполной.

«Тем, кто сейчас работает очень важно, чтобы трудовая книжка была оцифрована», — завершила она.

Реклама

Как мы писали, до 10 июня 2026 украинцам советуют оцифровать трудовые книжки, чтобы избежать проблем с подтверждением стажа и оформлением пенсии. Особенно это касается тех, кто работал до 2000-2004 годов, ведь эти данные могут отсутствовать в электронных реестрах. В Пенсионном фонде отмечают: перед подачей документов нужно внимательно проверить записи, поскольку ошибки или некачественные сканы могут стать причиной отклонения заявки.

Новости партнеров