Пирожки с мясом жареные на сковороде: рецепт любимого блюда
Побалуйте свою семью вкусными жареными пирожками с мясом.
Тесто получается пышным, воздушным, с сочной мясной начинкой, а сверху с хрустящей золотистой корочкой.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 800 гр;
яйца куриные — 2 шт;
кефир — 500 гр;
дрожжи сухие — 10 гр;
сахар — 1 ст л;
растительное масло — 3 ст л (в тесто) + для жарки;
соль — 0,5 ч л.
Для начинки:
мясной фарш — 450 гр;
лук репчатый — 2 шт (крупный);
петрушка — 2 веточки;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
В просеянную муку всыпьте дрожжи, перемешайте. Добавьте сахар, соль, яйца, влейте кефир, растительное масло и вымесите тесто (оно получится слегка липкое).
Выложите в большую миску, накройте и оставьте в теплом месте на 30-40 минут.
Лук очистите, и натрите на мелкую терку.
Петрушку промойте и мелко нарежьте.
Для начинки: в фарш выложите лук, петрушку, перец черный молотый, посолите и перемешайте.
На рабочую поверхность присыпанную мукой выложите тесто, обомните его и разделите на равные части.
Скатайте каждую в шарик.
При помощи скалки или руками расплющите каждый шарик в лепешку. В центр выложите начинку, тщательно защипните тесто, формируя пирожок, и слегка приплюсните его ладонью, чтобы он стал плоский.
В сковороде хорошо разогрейте растительное масло, выкладывайте пирожки швом вниз и жарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
Советы:
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Кефир используйте любой жирности.
Растительного масла в сковороде должно быть столько, чтобы пирожки погружались в него примерно до середины.