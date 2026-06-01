Рецепты
128
2 мин

Пирожки с мясом жареные на сковороде: рецепт любимого блюда

Побалуйте свою семью вкусными жареными пирожками с мясом.

Екатерина Труш
Пирожки с мясом жареные на сковороде

Пирожки с мясом жареные на сковороде

Тесто получается пышным, воздушным, с сочной мясной начинкой, а сверху с хрустящей золотистой корочкой.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 800 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • кефир — 500 гр;

  • дрожжи сухие — 10 гр;

  • сахар — 1 ст л;

  • растительное масло — 3 ст л (в тесто) + для жарки;

  • соль — 0,5 ч л.

Для начинки:

  • мясной фарш — 450 гр;

  • лук репчатый — 2 шт (крупный);

  • петрушка — 2 веточки;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. В просеянную муку всыпьте дрожжи, перемешайте. Добавьте сахар, соль, яйца, влейте кефир, растительное масло и вымесите тесто (оно получится слегка липкое).

  2. Выложите в большую миску, накройте и оставьте в теплом месте на 30-40 минут.

  3. Лук очистите, и натрите на мелкую терку.

  4. Петрушку промойте и мелко нарежьте.

  5. Для начинки: в фарш выложите лук, петрушку, перец черный молотый, посолите и перемешайте.

  6. На рабочую поверхность присыпанную мукой выложите тесто, обомните его и разделите на равные части.

  7. Скатайте каждую в шарик.

  8. При помощи скалки или руками расплющите каждый шарик в лепешку. В центр выложите начинку, тщательно защипните тесто, формируя пирожок, и слегка приплюсните его ладонью, чтобы он стал плоский.

  9. В сковороде хорошо разогрейте растительное масло, выкладывайте пирожки швом вниз и жарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

  • Кефир используйте любой жирности.

  • Растительного масла в сковороде должно быть столько, чтобы пирожки погружались в него примерно до середины.

