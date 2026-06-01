Сныть — сорняк, который можно есть: неожиданная правда о растении, которое ненавидят садоводы

Для большинства владельцев садов и дач сныть — настоящая головная боль, ведь она быстро расползается по клумбам, вытесняет другие растения и упорно возвращается даже после тщательной прополки. Но что, если этот назойливый сорняк на самом деле скрывает немало полезных свойств.

Сныть / © Credits

Сныть обыкновенная давно снискала славу одного из самых агрессивных садовых сорняков. Ее подземные корневища быстро распространяются под почвой и образуют густые заросли. Самая большая проблема заключается в том, что растение способно восстановиться даже из крошечного кусочка корня, который остался в земле после прополки.

Именно поэтому многие садоводы годами ведут с ней настоящую войну. Однако садовник Джейми Уолтон отмечает, что прежде чем безжалостно уничтожать сныть, следует знать, что у нее есть немало неожиданных преимуществ.

Съедобное растение со вкусом сельдерея и петрушки

Одна из самых интересных особенностей сныти — ее полная съедобность. Молодые листья имеют свежий вкус, который часто описывают как сочетание сельдерея и петрушки. Именно поэтому растение можно использовать в самых разнообразных блюдах, например, добавлять в супы, готовить зеленые салаты, использовать для соусов и песто или добавлять в овощные начинки и рагу.

Лучше всего на вкус молодые весенние листочки, которые еще не стали жесткими и волокнистыми.

Сныть ценили веками

Исторически это растение было известно как «трава от подагры». В народной медицине его использовали для облегчения симптомов подагры и артрита.

Современная наука не рассматривает сныть как официальное лекарственное средство, однако известно, что она содержит витамин С и ряд полезных растительных соединений. Именно высокое содержание витамина С сделало ее популярной среди наших предков как дополнительный источник питательных веществ весной, когда свежей зелени было немного.

Высаживание сныти в саду

Несмотря на полезные свойства, Джейми Уолтон не советует специально высаживать сныть на участке.

Теоретически она может работать как почвопокровное растение под большими деревьями или кустами, особенно если растет в контейнерах или других ограниченных пространствах. Но из-за агрессивного распространения подземными корневищами контролировать ее в открытом грунте очень сложно.

Иначе говоря, если сныти у вас нет, лучше ее намеренно не сажать.

Как сдержать распространение

Если растение уже поселилось на участке, бороться с ним придется системно. Эксперт советует:

  • регулярно срезать наземную часть до уровня почвы

  • укрывать проблемные участки толстым слоем мульчи из древесной щепы или сена

  • постоянно удалять молодые побеги, как только они появляются

Секрет метода прост, если не давать листьям достаточно времени для фотосинтеза, корневая система постепенно истощается и растение ослабевает. Это не быстрое решение, но один из самых эффективных способов долгосрочного контроля сныти без использования агрессивной химии.

Возможно, самая интересная мысль Джейми Уолтона заключается не в том, как избавиться от сныти, а в том, как изменить отношение к ней. Если растение уже растет в вашем саду, знание о его съедобности может превратить неприятную обязанность в своеобразный урожай. Вместо того чтобы просто выбрасывать молодые побеги после прополки, их можно использовать на кухне.

