7 комнатных растений, которые сделают ваш дом невероятно ароматным / © Credits

В этой подборке от Real Simple собраны растения — как цветущие, так и декоративно-лиственные — среди которых вы точно найдете идеальный аромат для своего дома.

Мадагаскарский жасмин

Также известен как стефанотис — любимый цветок для свадебных букетов с характерным жасминовым ароматом. Хорошо растет как комнатное растение, ведь требует яркого рассеянного света.

Свет: яркий, рассеянный

Полив: поливайте после подсыхания почвы

Орхидеи каттлея

Разные сорта орхидей имеют свои особые ароматы. Каттлеи во время цветения источают сладкий цветочный запах с цитрусовыми нотками.

Свет: яркий, рассеянный

Полив: раз в 7-10 дней, дождевой или кипяченой водой

Хойя Лакуноза

Это идеальный выбор для тех, кто ищет неприхотливое растение с приятным ароматом. Оно наполнит комнату чудесными парфюмерными нотами, а его пышные листья украсят любое пространство.

Свет: непрямой

Полив: когда почва высохнет

Мята

Не обязательно выбирать именно цветы, чтобы получить приятный аромат в доме. Травы, например мята, тоже прекрасно освежают пространство. Поставьте горшок на кухне, чтобы наслаждаться ароматом и одновременно использовать листочки для блюд или коктейлей.

Свет: от полного солнца до полутени

Полив: почва должна оставаться влажной

Цитрусовые деревья

Даже если вы не живете в теплом климате, можно выращивать собственное цитрусовое дерево дома. Некоторые сорта, например лимон Мейера или карликовые апельсиновые деревья, хорошо растут в помещении и наполняют дом свежим цитрусовым ароматом. Им нужно много солнечного света, а в теплое время года желательно выносить растения на улицу.

Свет: полное солнце

Полив: когда верхний слой почвы (примерно 2-3 см) высохнет

Плюмерия

Эта тропическая красавица имеет сладкие цветы с легкими пряными, фруктовыми или даже ванильными нотами — в зависимости от сорта. Для хорошего роста ей нужна песчаная почва и яркий свет.

Свет: полное солнце

Полив: когда почва высохнет

Эвкалипт

Хотите домашнюю ароматерапию? Эвкалипт — отличный вариант с древесным, свежим ароматом.

Свет: от полного солнца до полутени

Полив: поддерживайте почву влажной

