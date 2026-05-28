7 комнатных растений, которые сделают ваш дом невероятно ароматным
Ароматические свечи и диффузоры — это прекрасно, но один из лучших способов наполнить дом приятным ароматом — выбрать натуральный вариант.
В этой подборке от Real Simple собраны растения — как цветущие, так и декоративно-лиственные — среди которых вы точно найдете идеальный аромат для своего дома.
Мадагаскарский жасмин
Также известен как стефанотис — любимый цветок для свадебных букетов с характерным жасминовым ароматом. Хорошо растет как комнатное растение, ведь требует яркого рассеянного света.
Свет: яркий, рассеянный
Полив: поливайте после подсыхания почвы
Орхидеи каттлея
Разные сорта орхидей имеют свои особые ароматы. Каттлеи во время цветения источают сладкий цветочный запах с цитрусовыми нотками.
Свет: яркий, рассеянный
Полив: раз в 7-10 дней, дождевой или кипяченой водой
Хойя Лакуноза
Это идеальный выбор для тех, кто ищет неприхотливое растение с приятным ароматом. Оно наполнит комнату чудесными парфюмерными нотами, а его пышные листья украсят любое пространство.
Свет: непрямой
Полив: когда почва высохнет
Мята
Не обязательно выбирать именно цветы, чтобы получить приятный аромат в доме. Травы, например мята, тоже прекрасно освежают пространство. Поставьте горшок на кухне, чтобы наслаждаться ароматом и одновременно использовать листочки для блюд или коктейлей.
Свет: от полного солнца до полутени
Полив: почва должна оставаться влажной
Цитрусовые деревья
Даже если вы не живете в теплом климате, можно выращивать собственное цитрусовое дерево дома. Некоторые сорта, например лимон Мейера или карликовые апельсиновые деревья, хорошо растут в помещении и наполняют дом свежим цитрусовым ароматом. Им нужно много солнечного света, а в теплое время года желательно выносить растения на улицу.
Свет: полное солнце
Полив: когда верхний слой почвы (примерно 2-3 см) высохнет
Плюмерия
Эта тропическая красавица имеет сладкие цветы с легкими пряными, фруктовыми или даже ванильными нотами — в зависимости от сорта. Для хорошего роста ей нужна песчаная почва и яркий свет.
Свет: полное солнце
Полив: когда почва высохнет
Эвкалипт
Хотите домашнюю ароматерапию? Эвкалипт — отличный вариант с древесным, свежим ароматом.
Свет: от полного солнца до полутени
Полив: поддерживайте почву влажной