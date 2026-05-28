Даже 1 год службы может влиять на выплаты: в Украине планируется изменить систему военных пенсий

Пенсии для военных

В Украине готовится масштабная реформа специальных пенсий для военнослужащих.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью АрмияInform.

Право на военную спецпенсию преимущественно имеют кадровые военные с выслугой не менее 25 лет. В то же время, значительная часть мобилизованных граждан, которые ушли на фронт после начала полномасштабной войны, не набирают необходимый стаж и могут не получить право на специальное пенсионное обеспечение.

В Минсоцполитики признают, что действующая система не учитывает боевой вклад таких военных.

«Сегодня военный, прошедший фронт и отслуживший 2–3 года, может вообще не иметь права на пенсию за выслугу, потому что закон требует минимум 25 лет службы», — объяснил Денис Улютин.

Новая модель: накопление за каждый год службы

По замыслу правительства будущая система спецпенсий будет накопительной. Государство или работодатель будут осуществлять взносы на индивидуальные пенсионные счета военных, а средства будут храниться за человеком даже в случае смены профессии.

Ключевое изменение состоит в том, что каждый год службы будет формировать отдельную часть пенсионных накоплений. Таким образом, даже если человек не дотягивает до полной выслуги, его служба все равно будет учтена в предстоящих выплатах.

Доплаты для участников боевых действий

Отдельно правительство рассматривает возможность увеличения доплат для участников боевых действий. Пока они остаются относительно низкими, и в министерстве признают, что не соответствуют уровню рисков и нагрузки.

По словам министра, размер доплат планируется привязать к фактическому боевому стажу и участию в боевых действиях.

Переходный период и действующие пенсионеры

В Минсоцполитики уверяют, что нынешние получатели спецпенсий не лишатся денежных выплат после внедрения реформы — для них продолжат действовать старые правила.

Также предусмотрен переходный период, который может занять 12–13 лет, чтобы избежать резкой нагрузки на бюджет и дать возможность адаптации к новой системе.

Законопроект находится на финальном этапе подготовки, а старт пенсионной реформы могут объявить уже в этом году.

