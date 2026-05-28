Навіть 1 рік служби може впливати на виплати: в Україні планують змінити систему військових пенсій

Пенсії для військових

Реклама

В Україні готують масштабну реформу спеціальних пенсій для військовослужбовців.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в інтерв’ю АрміяInform.

Наразі право на військову спецпенсію переважно мають кадрові військові з вислугою щонайменше 25 років. Водночас значна частина мобілізованих громадян, які пішли на фронт після початку повномасштабної війни, не набирають необхідного стажу та можуть не отримати право на спеціальне пенсійне забезпечення.

Реклама

У Мінсоцполітики визнають, що чинна система не враховує бойовий внесок таких військових.

«Сьогодні військовий, який пройшов фронт і відслужив 2–3 роки, може взагалі не мати права на пенсію за вислугу, тому що закон вимагає мінімум 25 років служби», — пояснив Денис Улютін.

Нова модель: накопичення за кожен рік служби

За задумом уряду, майбутня система спецпенсій буде накопичувальною. Держава або роботодавець здійснюватимуть внески на індивідуальні пенсійні рахунки військових, а кошти зберігатимуться за людиною навіть у разі зміни професії.

Ключова зміна полягає в тому, що кожен рік служби формуватиме окрему частину пенсійних накопичень. Таким чином, навіть якщо людина не дотягує до повної вислуги, її служба все одно буде врахована у майбутніх виплатах.

Реклама

Доплати для учасників бойових дій

Окремо уряд розглядає можливість збільшення доплат для учасників бойових дій. Наразі вони залишаються відносно низькими, і в міністерстві визнають, що не відповідають рівню ризиків і навантаження.

За словами міністра, розмір доплат планують прив’язати до фактичного бойового стажу та участі в бойових діях.

Перехідний період і чинні пенсіонери

У Мінсоцполітики запевняють, що нинішні отримувачі спецпенсій не втратять грошових виплат після впровадження реформи — для них продовжать діяти старі правила.

Також передбачено перехідний період, який може тривати 12–13 років, щоб уникнути різкого навантаження на бюджет і дати можливість адаптації до нової системи.

Реклама

Законопроєкт наразі перебуває на фінальному етапі підготовки, а старт пенсійної реформи можуть оголосити вже цього року.

Нагадаємо, в Україні зʼявиться новий вид допомоги. Тож хочуть змінити підхід до держпідтримки громадян із низькими доходами та впровадження більш уніфікованої системи соціальних виплат.

Новини партнерів