Гроші
Навіть 1 рік служби може впливати на виплати: в Україні планують змінити систему військових пенсій

У межах нової моделі навіть один рік служби може формувати право на майбутні пенсійні виплати, а система переходить від повністю бюджетного фінансування до накопичувального принципу.

Пенсії для військових

В Україні готують масштабну реформу спеціальних пенсій для військовослужбовців.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в інтерв’ю АрміяInform.

Наразі право на військову спецпенсію переважно мають кадрові військові з вислугою щонайменше 25 років. Водночас значна частина мобілізованих громадян, які пішли на фронт після початку повномасштабної війни, не набирають необхідного стажу та можуть не отримати право на спеціальне пенсійне забезпечення.

У Мінсоцполітики визнають, що чинна система не враховує бойовий внесок таких військових.

«Сьогодні військовий, який пройшов фронт і відслужив 2–3 роки, може взагалі не мати права на пенсію за вислугу, тому що закон вимагає мінімум 25 років служби», — пояснив Денис Улютін.

Нова модель: накопичення за кожен рік служби

За задумом уряду, майбутня система спецпенсій буде накопичувальною. Держава або роботодавець здійснюватимуть внески на індивідуальні пенсійні рахунки військових, а кошти зберігатимуться за людиною навіть у разі зміни професії.

Ключова зміна полягає в тому, що кожен рік служби формуватиме окрему частину пенсійних накопичень. Таким чином, навіть якщо людина не дотягує до повної вислуги, її служба все одно буде врахована у майбутніх виплатах.

Доплати для учасників бойових дій

Окремо уряд розглядає можливість збільшення доплат для учасників бойових дій. Наразі вони залишаються відносно низькими, і в міністерстві визнають, що не відповідають рівню ризиків і навантаження.

За словами міністра, розмір доплат планують прив’язати до фактичного бойового стажу та участі в бойових діях.

Перехідний період і чинні пенсіонери

У Мінсоцполітики запевняють, що нинішні отримувачі спецпенсій не втратять грошових виплат після впровадження реформи — для них продовжать діяти старі правила.

Також передбачено перехідний період, який може тривати 12–13 років, щоб уникнути різкого навантаження на бюджет і дати можливість адаптації до нової системи.

Законопроєкт наразі перебуває на фінальному етапі підготовки, а старт пенсійної реформи можуть оголосити вже цього року.

Нагадаємо, в Україні зʼявиться новий вид допомоги. Тож хочуть змінити підхід до держпідтримки громадян із низькими доходами та впровадження більш уніфікованої системи соціальних виплат.

