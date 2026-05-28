Навіть 1 рік служби може впливати на виплати: в Україні планують змінити систему військових пенсій
У межах нової моделі навіть один рік служби може формувати право на майбутні пенсійні виплати, а система переходить від повністю бюджетного фінансування до накопичувального принципу.
В Україні готують масштабну реформу спеціальних пенсій для військовослужбовців.
Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в інтерв’ю АрміяInform.
Наразі право на військову спецпенсію переважно мають кадрові військові з вислугою щонайменше 25 років. Водночас значна частина мобілізованих громадян, які пішли на фронт після початку повномасштабної війни, не набирають необхідного стажу та можуть не отримати право на спеціальне пенсійне забезпечення.
У Мінсоцполітики визнають, що чинна система не враховує бойовий внесок таких військових.
«Сьогодні військовий, який пройшов фронт і відслужив 2–3 роки, може взагалі не мати права на пенсію за вислугу, тому що закон вимагає мінімум 25 років служби», — пояснив Денис Улютін.
Нова модель: накопичення за кожен рік служби
За задумом уряду, майбутня система спецпенсій буде накопичувальною. Держава або роботодавець здійснюватимуть внески на індивідуальні пенсійні рахунки військових, а кошти зберігатимуться за людиною навіть у разі зміни професії.
Ключова зміна полягає в тому, що кожен рік служби формуватиме окрему частину пенсійних накопичень. Таким чином, навіть якщо людина не дотягує до повної вислуги, її служба все одно буде врахована у майбутніх виплатах.
Доплати для учасників бойових дій
Окремо уряд розглядає можливість збільшення доплат для учасників бойових дій. Наразі вони залишаються відносно низькими, і в міністерстві визнають, що не відповідають рівню ризиків і навантаження.
За словами міністра, розмір доплат планують прив’язати до фактичного бойового стажу та участі в бойових діях.
Перехідний період і чинні пенсіонери
У Мінсоцполітики запевняють, що нинішні отримувачі спецпенсій не втратять грошових виплат після впровадження реформи — для них продовжать діяти старі правила.
Також передбачено перехідний період, який може тривати 12–13 років, щоб уникнути різкого навантаження на бюджет і дати можливість адаптації до нової системи.
Законопроєкт наразі перебуває на фінальному етапі підготовки, а старт пенсійної реформи можуть оголосити вже цього року.
