В Україні зʼявиться новий вид допомоги: хто і скільки зможе отримати

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №15094, який передбачає запровадження базової соціальної допомоги для малозабезпечених сімей. За документ проголосували 235 народних депутатів.

Що передбачає документ

Документ передбачає запровадження нового виду державної підтримки — базової соціальної допомоги. Вона надаватиметься за заявою малозабезпеченим сім’ям у разі відмови від інших видів допомоги, зокрема виплат на дітей одиноким матерям, допомоги багатодітним сім’ям, а також допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не можуть утримувати дитину.

Законопроєкт також дозволяє одночасно отримувати базову соціальну допомогу та виплати особам, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії.

Передбачається, що розмір базової величини визначатиметься законом про Державний бюджет на відповідний рік і не може бути нижчим за прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Розмір базової величини для сім’ї встановлюватиметься на рівні 100 відсотків базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї) та 100 відсотків базової величини для кожного наступного члена сім’ї, а для інших осіб з інвалідністю встановлювати у розмірах, визначених Кабінетом міністрів тощо.

Що включатиме допомога

Базова державна соціальна допомога як уніфікований і комплексний вид соціальної підтримки сімей з низькими доходами включатиме:

проведення індивідуальної оцінки потреб домогосподарств з низькими доходами та складання на її основі індивідуальних планів надання соціальних послуг

надання адресної комплексної допомоги сім’ям (виплат та соціальних послуг) відповідно до їхніх індивідуальних потреб

реалізацію заходів стимулювання працездатних отримувачів соціальної допомоги до повернення на ринок праці та досягнення фінансової стійкості сім’ї

