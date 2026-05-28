Країна НАТО будує лінію оборони і зводить "зуби дракона" біля кордону з Росією: деталі

Зуби дракона. / © Associated Press

У травні в Латвії розпочали встановлення перших протитанкових загороджень — «зубів дракона» — на експропрійованих територіях уздовж латвійсько-російського кордону.

Про це повідомили Національні збройні сили, повідомляє видання LSM.

Зазначається, що ці території раніше було експропрійовано для цілей національної оборони, бо будівництво інфраструктури Балтійської оборонної лінії планується безпосередньо вздовж кордону, зокрема, на ділянках, де розташована приватна власність.

Зазначається, що перешкоди розташовані трьома рядами приблизно десять метрів завширшки. Кожен із «зубів дракона» важить близько півтори тонни. Проміжки між ними невеликі. Ці бар’єри, наголошують військові, призначені для запобігання переміщенню військової техніки через кордон.

Будівництво та доставлення «зубів дракона» до місць їхнього розміщення розпочалися ще 2024-го, але їхнє встановлення на державних та муніципальних територіях почалося торік.

Полковник Андріс Рікстс, відповідальний за проєкт «Балтійська оборонна лінія» наголошує, що мета лінії оборони полягає не лише в тому, щоб стримувати ворога, але й, за необхідності, зупиняти та знищувати його, поки він ще не перетнув кордон.

«Якщо щось трапиться, нам потрібно мати змогу знищити їх тут. Ми бачимо це в Україні — як тільки ми віддаємо землю, повернути її практично неможливо», — сказав полковник Рікстс.

З його слів, у сучасній війні важливий не лише захист від атак безпілотників та ракет, а й контроль над територією. Окрім «зубів дракона», у майбутньому планується будівництво також протитанкових ровів.

До слова, загальна довжина кордону Латвії з Росією та Білоруссю становить приблизно 450 км.

Погрози Росії Латвії — що відомо

Нещодавно Росія відкрито пригрозила Латвії. У Москві стверджують, що нібито Рига дозволила Києву запускати дрони з Латвії для ударів по території РФ. Російська розвідка заявляє, мовляв, Київ готується до ударів на «російські тилові регіони», а Латвію використовує, «щоб скоротити час підльоту дронів до цілей» та «підвищити ефективність атак».

Рига викликала тимчасового повіреного у справах РФ «на килим» через ці погрози. Звинувачення на свою адресу Латвія назвала брехнею та вручила російському дипломату ноту протесту. У МЗС наголосили, що російська сторона цими заявами свідомо поширює дезінформацію та посилює ескалаційну риторику.

