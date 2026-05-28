Яскрава спідниця — це чудовий вибір: Емма Робертс показала модний майстер-клас
Відома акторка прийшла на світський зхід у цікавому образі.
Емма Робертс відвідала виставку в Нью-Йорку і продемонструвала яскравий образ. Акторка, яка є зіркою серіалу «Американська історія жахів», з’явилася на публіці у синьому светрі з ґудзиками і мініспідниці у принт.
Лук акторки був від бренду Longchamp, того самого, який випускає улюблені сумки принцеси Кейт, які вона носила у студентські роки.
Також Емма доповнила образ сумко-відром і сріблястими балетками у стилі знаменитих туфель Мері-Джейн.
