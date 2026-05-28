"Пекло" на землі: як живуть в’язні у найнебезпечнішій тюрмі світу (фото)

В’язні CECOT в Сальвадорі / © Associated Press

У найнебезпечнішій в’язниці світу CECOT в Сальвадорі утримують 40 тис. найжорстокіших злочинців. Тут ніколи не гасять світло, а в’язні сплять на залізних ліжках без матраців. Директор закладу Беларміно Гарсія розповів, яку єдину річ арештантам дозволено мати у своїх камерах.

До відомо про в’язницю CECOT у Сальвадорі?

Центр утримання терористів CECOT у Сальвадорі вважається однією з найсуворіших в’язниць у світі. Тут утримують особливо небезпечних злочинців, серед яких чимало вбивць. Деякі з них засуджені більш ніж на 700 років ув’язнення.

Під час інтерв’ю один із в’язнів заявив, що позбавив життя 30 людей і не відчуває «жодного каяття». Він також сказав, що повторив би свої дії знову, якби коли-небудь опинився на волі — хоча це, ймовірно, неможливо.

Умови утримання у CECOT надзвичайно жорсткі. В одній камері можуть перебувати від 80 до 156 осіб. Усі вони сплять на багатоярусних металевих ліжках без матраців, подушок та ковдр.

Територія комплексу займає площу, еквівалентну 32 футбольним полям, що робить його найбільшою в’язницею у світі.

Попри те, що тут перебувають найнебезпечніші члени кримінальних угруповань, дисципліна у закладі залишається абсолютною. За словами директора в’язниці, будь-яке порушення правил може завершитися ізоляцією у бетонній камері без світла терміном до 30 днів.

Єдина дозволена річ у камерах в’язниці CECOT

У камерах дозволено тримати лише одну річ — Біблію. Ув’язненим заборонені телевізори, книги, газети та будь-які інші засоби дозвілля. Навіть розмовляти між собою їм дозволяють мінімально.

Документальний фільм Channel 5, присвячений життю всередині CECOT, показав умови, в яких перебувають засуджені. Правозахисники вважають, що частина цих методів суперечить міжнародним стандартам у сфері прав людини.

У стрічці Richard Madeley on Murder Row йдеться про щоденний розклад в’язнів: майже весь день — 23,5 год. — вони проводять у камерах, а на фізичну активність мають лише 30 хв.

Гарсія також розповів, що освітлення у в’язниці не вимикають цілодобово, аби персонал міг постійно «бачити, що вони роблять».

CECOT відкрили 2023 року в межах масштабної кампанії президента Наїба Букеле проти бандитських угруповань. У в’язниці переважно утримують підозрюваних у причетності до банд MS-13 та Barrio 18.

За словами керівництва закладу, характерні татуювання членів банд можуть стати достатньою підставою для довічного перебування у CECOT. Сам директор в’язниці називає це місце «пеклом». Ув’язнених тут щодня годують однаковою їжею — двічі на день вони отримують рис і квасолю.

