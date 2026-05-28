Зеленський розкрив деталі листа до Трампа: про що саме просить

Зеленський про лист до Трампа / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський знову прокоментував свій лист до президента США Дональда Трампа про дефіцит ракет для відбиття російських атак.

Про це повідомив президент під час пресконференції з прем’єр-міністром Швеції.

Зеленський прокоментував свій лист до Трампа: нові деталі

Президент України Володимир Зеленський ще раз публічно прокоментував свій лист до президента США Дональда Трампа, в якому закликав надати Україні достатню кількість озброєння, аби відбивати жорстокі російські атаки.

Реклама

Зокрема, під час пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Зеленський зробив таку заяву:

«Я дуже хотів, щоби українське виробництво отримало ліцензії на виробництво ракет до Patriot, щоб ми допомагали іншим країнам. Україна не отримала ліцензії на виробництво „PAC-3“. Я вірю, що в майбутньому ми отримаємо, або буде наша система. І тому я написав президенту Трампу і Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що їм треба діяти швидше», — розпочав президент.

Він додав, що Україна наполегливо просить про допомогу, оскільки попереду на українців чекає важка зима.

«Росія не зупиняється. Поки що не може дипломатія зупинити. Ми їх зупиняємо нашими далекобійними санкціями», — додав Зеленський.

Реклама

Президент додав, що Україна дуже просить американських партнерів допомогти з виділенням більшої кількості антибалістичних ракет або надати Україні ліцензію на їх виготовлення.

Зеленський додав, що Конгрес запрацює у червні. А 27 травня президент мав зустріч з конгресменами і сенаторами, які були в Україні.

«Вони підтримують пропозиції, які були адресовані в Конгрес і в Білий дім. Ми розраховуємо на відповідь офіційну від Конгресу і від Білого дому», — завершив Зеленський.

Що відомо про лист Зеленського до Трампа

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський надіслав термінового листа президенту США Дональду Трампу та Конгресу із закликом допомогти захистити українське небо від балістичних ракет на тлі нових погроз Кремля та критичного виснаження запасів для систем ППО «Patriot».

Реклама

У документі, який передадуть Білому дому та спікеру Майку Джонсону, наголошується, що темпи постачань через програму PURL більше не відповідають реальності загроз. Лише 24 травня ворог випустив по Україні понад 50 крилатих, 30 балістичних та 3 гіперзвукові ракети «Циркон», а також уперше застосував одразу два «Орешніки».

У листі Зеленський акцентує, що Україна готова закупити необхідну кількість систем «Patriot» і ракет-перехоплювачів «PAC-3», а також уже запропонувала європейським союзникам їхнє спільне виробництво під повним контролем США.

Президент подякував Сполученим Штатам за попередню допомогу, окремо відзначивши рішення Трампа 2018 року щодо надання протитанкових ракет. Глава держави підкреслив, що Україна прагне миру, проте поки Путін має перевагу у вигляді балістичних ракет, він уникатиме справжньої дипломатії.

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні пояснив, що надіслав рідкісний за формою спільний лист Дональду Трампу та Конгресу США через необхідність діяти оперативно та результативно.

Реклама

Він наголосив, що на тлі значної глобальної уваги до війни в Ірані важливо, щоб Америка почула й Україну, адже необхідно припиняти криваву повномасштабну війну в Європі, яка триває вже п’ятий рік.

Глава держави зазначив, що посилення захисту від російських ракет є ключем до початку ефективного дипломатичного процесу, оскільки доки Росія покладається на ракетний терор, її інтерес до дипломатії залишатиметься несправжнім.

Новини партнерів