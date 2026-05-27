Чи може Росія щотижня масовано обстрілювати Київ: генерал зробив тривожне попередження

Експерт пояснив, як часто РФ може атакувати Київ

Реклама

Російські окупаційні війська продовжують намагатися пробити повітряний щит над українською столицею.

З якою реальною періодичністю Кремль наразі спроможний завдавати масованих комбінованих ударів по Києву з використанням балістичних ракет та великої кількості ударних дронів, а також що є справжньою причиною цього терору — розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко у коментарі ТСН.ua.

Скільки часу потрібно РФ для підготовки нового удару?

За словами Ігоря Романенка, попри певні обмеження в ресурсах, ворог усе ще зберігає високий технічний потенціал для ведення регулярної повітряної війни проти цивільного населення столиці. За оцінками експерта, спроможність організовувати масштабні нальоти вимірюється днями.

Реклама

«Десь сім днів їм потрібно, щоб зібратися та підготуватися до наступного ракетного удару того масштабу, який завдавався по Києву 24 травня. А далі Путін використовуватиме цей важіль залежно від потреб. Удар такого масштабу — це дуже коштовна справа, яка, серед іншого, потребує великих зусиль», — пояснив військовий експерт.

Пряма помста Путіна за удари по російському тилу

Генерал-лейтенант у відставці прямо пов’язує жорстокість останніх повітряних нападів, які призвели до численних руйнувань у Києві, із успішними діями українських Сил оборони на території самої країни-агресорки.

«Останній удар по Києву, коли місто зазнало численних руйнувань, був нічим іншим, як помстою від Путіна. Він намагається помститися за НПЗ та військові об’єкти, які були уражені нашими дронами у глибокому російському тилу», — сказав Ігор Романенко.

Більше читайте у матеріалі: Війна в Україні влітку 2026 року: що задумав Путін та чи є загроза для Києва

Реклама

Новини партнерів