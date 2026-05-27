Наталка Карпа показала доньку-випускницю й розчулила щемливим зверненням: "Другий рік святкуємо"

Наталка Карпа з донькою

Українська співачка Наталка Карпа поділилася важливою подією у своїй родині. Її донька Злата завершила навчання у дитячому садочку та вже восени вперше сяде за шкільну парту.

У дитячому закладі для маленьких випускників організували святковий день. Артистка у фотоблогу показала кадри зі Златою, яка постала у ніжній сукні та віночку. Зіркова мама не приховувала, що цей момент викликав у неї чимало емоцій і змусив замислитися над тим, як швидко минає час.

«Моя золота випускниця Злата. Сьогодні ця дівчинка сказала: „Прощай, садочок, нулівка, я готова йти до школи і бути ученицею“. І хоча почався наш випускний з тривоги, але продовження було наповнене неймовірними емоціями щастя і, може, трохи легкого суму, бо час пробіг неймовірно швидко», — поділилася артистка.

Наталка також звернулася до доньки з теплими словами підтримки та побажала їй легкого старту в новому життєвому етапі. Водночас співачка наголосила, що попри дорослішання донечки прагне якомога довше дарувати їй справжнє безтурботне дитинство.

«Гарного старту тобі, Златуню, у твоїй шкільній родині, яку ти зустрінеш вже восени! А зараз ще у нас будуть розваги, пісні, співи, ігри та смаколики, бо дитинство має бути у будь-якому випадку», — зворушила Карпа.

Артистка також із гумором додала, що вже не вперше переживає такі святкові емоції. Вочевидь, так сталося через те, що Злата після садочка могла закінчити ще один підготовчий рік: «Вітайте, я мама маленької випускниці. Якщо що, ми вже другий рік його святкуємо».

