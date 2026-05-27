Надя Дорофєєва замилувала фото з дітьми чоловіка Кацуріна та відверто розповіла про складний стан

Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала теплі кадри відпочинку з дітьми свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна, показавши затишну сімейну атмосферу.

На фото артистка проводить час із 9-річною Сашею та молодшим Іваном. У кадрі можна побачити їхню домашню вечерю, а також кумедний момент, де Іван позує з пляшкою напою.

Після публікації світлин Дорофєєва несподівано відверто розповіла про свій емоційний і фізичний стан. У Telegram-каналі вона зізналася, що відчуває втому, апатію та нестачу енергії, через що їй складно тримати звичний ритм життя.

«Розклеїлась. Нічого не встигаю. Страшенно не вистачає часу та ще і апатія. Це рідкісний стан для мене, я балансую десь між „бути сильною і дозволяти собі бути слабкою“ і вже не знаю, як правильно. Зазвичай причина — нестача енергії, тобто здоровʼя. І його ох, як не вистачає. Мій імунітет виробляє такі піруети, що я ледь встигаю розібратись з чимось одним, як зʼявляється інше», — поділилася артистка.

Виконавиця додала, що намагається знайти баланс між роботою та відновленням, і після консультацій з лікарями запровадила для себе нові щоденні практики. Зокрема, медитації, дихальні вправи за методом Вім Хофа та ранкову йогу «Сур’я-намаскара».

