Рада ухвалила важливий для вступу до ЄС закон

Верховна Рада України ухвалила новий Закон «Про публічні закупівлі» (№11520), який є одним із ключових елементів євроінтеграційного курсу та важливим складником переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.

Відповідне рішення парламент підтримав 27 травня, йдеться на сайті ВР.

Документ передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів та гармонізацію українського законодавства з нормами права ЄС.

Закон покликаний адаптувати національну систему закупівель до вимог, необхідних для подальшого просування України на шляху до повноправного членства в Євросоюзі.

У Верховній Раді наголошують, що ухвалення документа виходить за межі технічного оновлення процедур і є стратегічним рішенням, спрямованим на підвищення прозорості, конкурентності та ефективності використання державних коштів. Закон також має посилити довіру міжнародних партнерів і створити додаткові механізми контролю за використанням бюджетних ресурсів.

Особливого значення новий закон набуває в контексті повоєнної відбудови України. Саме через механізми публічних закупівель проходитиме значна частина державного та міжнародного фінансування, тому приведення системи до стандартів ЄС розглядається як одна з умов прозорого й ефективного використання коштів.

Головним з опрацювання законопроєкту виступав комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц виступив із пропозицією надати Україні статус «асоційованого члена» ЄС без права голосу на період, доки триває процес повноцінного вступу до блоку.

Ця ідея, зокрема, передбачає участь президента України Володимира Зеленського в самітах Євросоюзу, однак без можливості голосувати.

Президент Володимир Зеленський вважає запропоноване «асоційоване членство» України в ЄС неприйнятним.

Український президент заявив, що зараз триває робота щодо вступу нашої країни до ЄС. «Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною — повноправною», — йдеться в його повідомленні, опублікованому в соцмережах.

