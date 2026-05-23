Вступ України в ЄС: у Зеленського підтвердили позицію президента

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає неприйнятним запропоноване канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем «асоційоване членство» України в ЄС.

Про це повідомив радник українського президента Дмитро Литвин.

Він підтвердив, що Володимир Зеленський справді надіслав до лідерів ЄС листа, в якому висловив саме таку позицію щодо формату «асоційованого членства» України без права голосу.

Раніше про цей лист Зеленського повідомило агентство Reuters. У ньому український президент назвав пропозицію «несправедливою» і закликав «рухатися вперед у напрямку повноправного та змістовного членства України».

Сам президент Зеленський сьогодні, 23 травня, заявив, що зараз триває робота щодо вступу нашої країни до ЄС. «Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною — повноправною», — йдеться в його повідомленні, опублікованому в соцмережах.

Асоційоване членство України в ЄС — що відомо

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц виступив із пропозицією надати Україні статус «асоційованого члена» ЄС без права голосу на період, доки триває процес повноцінного вступу до блоку.

Ця ідея, зокрема, передбачає участь президента України Володимира Зеленського в самітах Євросоюзу, однак без можливості голосувати.

Україна зможе отримати представництво у Європейській комісії — виконавчому органі ЄС, — а також делегувати членів до Європарламенту без права голосу.

Українська дипломатка Лана Зеркаль прокоментувала пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого асоційованого членства України в Європейському Союзі.

За її словами, ключова причина появи такого формату — затяжний процес вступу до ЄС і політичні складнощі з ратифікацією рішень окремими країнами-членами.

