Чим підживити огірки для рекордного врожаю: простий та детальний метод

Огірки / © unsplash.com

Реклама

Огірки рясно цвітуть, але городники часто отримують дрібні або деформовані плоди. Однією з головних причин низького урожаю є дефіцит бора — мікроелемента, який особливо потрібен рослинам під час цвітіння та зав’язування плодів.

Про це пише Deccoria.

Бор бере участь у процесах цвітіння, запилення та формуванні плодів. Він підтримує проростання пилку, розвиток молодих тканин і транспорт цукрів у рослині.

Реклама

При нестачі бора рослина може виглядати здоровою, але частина квіток не перетворюється на плоди, а молоді огірки жовтіють, деформуються або перестають рости.

Які симптоми дефіциту бора

Молоді листки дрібні, жорсткі, деформовані або скручені.

Верхівки пагонів слабшають, можуть відмирати.

Квітки опадають або погано розвиваються.

Маленькі огірки жовтіють, висихають, стають кривими або з плямами.

Як правильно приготувати розчин борної кислоти

Найпоширеніша дозировка: 1 г борної кислоти на 10 літрів води.

Покроковий рецепт:

Відміряти 1 г борної кислоти. Розчинити в невеликій кількості гарячої води. Вилити в обприскувач і долити до 10 літрів. Використовувати відразу.

Найкращий час для обприскування — початок цвітіння та на початку масового плодоношення. Зазвичай достатньо 1–2 обробок за сезон. Обприскувати слід вранці або ввечері в суху безвітряну погоду. Розчин наносити дрібним туманом на листя зверху і знизу.

Реклама

Не можна оприскувати на прямому сонці, в спеку, перед дощем або на стресових рослинах. Перед обробкою важливо переконатися, що проблема саме в борі, а не в недостатньому поливі, холодних ночах чи надлишку азоту.

Нагадаємо, раніше ми писали, чим полити огірки, щоб вони плодоносили до осені.

Новини партнерів